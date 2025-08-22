– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

FSV Rot-Weiß Prenzlau und 1. FV Eintracht Wandlitz jubeln Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 1. Spieltags Verlinkte Inhalte LK Nord Brandenburg SC Templin BW Wriezen Strausberg Birkenwerder + 12 weitere

Der Start des ersten Spieltags der Landesklasse Nord hielt, was er versprach: packende Duelle, große Emotionen und knappe Entscheidungen. In Templin entschied ein Tor in der Nachspielzeit das Match, während Wandlitz in Klosterfelde mit einem knappen Sieg drei wichtige Punkte entführte.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

550 Zuschauer sahen in Templin ein mitreißendes Spiel, das bis zur letzten Minute Spannung bot. Schon in der 5. Minute setzte Prenzlau den ersten Akzent, als Enrico Bressel den Ball zur frühen Führung ins Netz beförderte. Doch die Hausherren ließen sich davon nicht beeindrucken und schlugen in der 14. Minute zurück: Adrian Bierhals stellte auf 1:1. Kurz vor der Pause kippte das Momentum endgültig in Richtung Templin, als Quintin Schönherr in der 43. Minute die Führung erzielte. Doch das Spiel blieb hitzig. Ein Platzverweis für Philipp Behrens in der 55. Minute stellte die Gastgeber vor große Probleme. Prenzlau nutzte die Überzahl. In der 76. Minute brachte Christoph Schmidt sein Team zurück ins Spiel, bevor Johannes Turner in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte.

---

in Klosterfelde erlebten die 512 Zuschauer ein enges Spiel, in dem beide Teams leidenschaftlich um jeden Ball kämpften. Der entscheidende Moment kam in der 37. Minute, als Steffen Philipp Hennig für die Gäste aus Wandlitz traf. In der zweiten Halbzeit versuchte Klosterfelde alles, um den Ausgleich zu erzwingen, scheiterte aber immer wieder. In der Nachspielzeit sah Jompe Lischewski die Rote Karte, was den Abend für die Gastgeber noch bitterer machte. ---

Ein interessantes Match direkt zum Auftakt: Ahrensfelde II gegen Sachsenhausen II verspricht Spannung auf Augenhöhe. Beide Mannschaften präsentierten sich in der letzten Saison stabil, Ahrensfelde bezwang am letzten Spieltag sogar den Meister Angermünde mit 4:1. Auch Sachsenhausen überzeugte mit einem klaren 4:0 gegen Wriezen. ---

Die SpG Lunow/Oderberg geht als Aufsteiger mit Euphorie in die neue Spielzeit – und trifft mit Oberkrämer auf ein erfahrenes Team der oberen Tabellenhälfte der letzten Runde. Die Gäste beendeten die Vorsaison auf Platz neun. Der neue Gegner wird sich auf die höhere Spielgeschwindigkeit einstellen müssen – und braucht einen guten Start, um sich früh Selbstvertrauen für den Klassenerhalt zu holen. ---

Der Vizemeister der Vorsaison startet auswärts – und das bei einem Team, das zuletzt oft unter den eigenen Möglichkeiten blieb. Wriezen, mit 67 Gegentoren eine der anfälligsten Abwehrreihen, wird sich gegen den torgefährlichen FC Strausberg steigern müssen. Die Gäste kommen mit Ambitionen. Dennoch ist klar: Strausberg will diesmal nichts dem Zufall überlassen und mit einem Sieg starten. ---

Beide Teams trennten in der Abschlusstabelle der Vorsaison stolze 20 Punkte. Schönow überzeugte mit 83 Toren und Rang drei, Gramzow landete im unteren Mittelfeld. Doch zum Auftakt sind die Karten neu gemischt. Der VfB Gramzow braucht vor allem defensiv mehr Stabilität, um gegen Schönows starke Offensive zu bestehen. Die Gäste werden alles daran setzen, direkt wieder ein Zeichen zu setzen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SC Oberhavel Velten Velten FSV Schorfheide Joachimsthal Joachimsthal 15:00 PUSH

Mit einem überzeugenden 5:0 gegen Oranienburg beendete Velten die letzte Saison auf einem siebten Platz. Auch Joachimsthal zeigte beim 4:7 gegen Strausberg trotz der Niederlage offensive Qualitäten. Es dürfte ein offenes Spiel werden, bei dem beide Mannschaften auf Sieg spielen dürften. Gerade die Defensive von Joachimsthal steht zum Saisonstart im Fokus. ---