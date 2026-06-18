FSV Rot-Weiß Prenzlau: Erfolgstrainer Christian Rauch tritt zurück

– Foto: Timo Babic/Verein

Nach vier erfolgreichen Jahren legt Trainer Christian Rauch sein Amt bei der ersten Männermannschaft des FSV Rot-Weiß Prenzlau, die in der Landesklasse Nord spielt, nieder. Der Coach führt persönliche Gründe für den emotionalen Abschied an. Der Verein sucht nun nach einem Nachfolger für die kommende Spielzeit 2026/2027.

Die Saison der ersten Männermannschaft des FSV Rot-Weiß Prenzlau ist beendet, und sie bringt eine einschneidende Nachricht mit sich. Trainer Christian Rauch hat sich dazu entschieden, sein Amt niederzulegen. Es ist eine Entscheidung, die dem Coach alles andere als leicht gefallen ist. Vier Jahre lang begleitete er die erste Mannschaft mit großem Engagement und führte den Prenzlauer Weg konsequent weiter.

Vom Aufstieg bis zum dreifachen Klassenerhalt

Unter der Führung von Christian Rauch feierte der Verein bedeutende sportliche Erfolge. Ihm gelang mit der Mannschaft der Aufstieg in die Landesklasse. In der Folge konnte das Team den Klassenerhalt drei Jahre in Folge sichern. Der Trainer hat die Entwicklung der ersten Männermannschaft maßgeblich geprägt und besitzt einen entscheidenden Anteil daran, dass das Team heute so gut aufgestellt ist – eine Leistung, auf die er stolz sein kann.

Dankbarkeit und der Blick auf die neue Saison

Der Verein reagiert mit großem Dank für den unermüdlichen Einsatz, die Leidenschaft und die hervorragende Arbeit der vergangenen Jahre. Christian Rauch wird dem FSV Rot-Weiß Prenzlau auch künftig eng verbunden bleiben – als Mitglied, als Unterstützer und vielleicht eines Tages auch wieder in einer anderen Funktion innerhalb der rot-weißen Familie. Mit Blick auf die neue Saison 2026/2027 in der Landesklasse Nord wird die erste Männermannschaft mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie starten. Der Verein wird darüber informieren, sobald es Neuigkeiten gibt.