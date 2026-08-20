FSV Rot-Weiß Prenzlau: "Da stehen Freunde auf dem Platz"

– Foto: Tom Krompa, Marcel Eichholz

Ein Team aus Freunden, das gemeinsam Fußball spielen will – so beschreibt Nico Hannemann, Trainer des FSV Rot-Weiß Prenzlau, die größte Stärke seiner Mannschaft. Trotz eines relativ späten Vorbereitungsstarts blickt der Coach im FuPa-Teamcheck mit Zuversicht auf die neue Saison in der Landesklasse Nord und setzt dabei konsequent auf die eigene Jugend.

Bei den Testspielen sieht der Trainer noch Entwicklungsbedarf, lobt aber die Einstellung seiner Mannschaft: "Bei den Testspielen zeigte sich aber, dass wir noch am Anfang stehen, die Jungs jedoch lernwillig sind und Mut haben, aktiven Fußball zu spielen." Ergebnisse spielten dabei eine untergeordnete Rolle: "Ergebnisse waren uns dort zweitrangig, die Spielweise und das Auftreten sind uns hier wichtiger gewesen." Bis zum Saisonstart soll die inhaltliche Arbeit abgeschlossen werden, "sodass wir dann hoffentlich einen guten Stand haben."

Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zeigt sich Hannemann gegenüber FuPa zufrieden, auch wenn der Start relativ spät erfolgte: "Mit der Vorbereitung sind wir bisher durchaus zufrieden. Wir sind relativ spät gestartet, haben aber in den bisher ersten 3,5 Wochen bereits Fortschritte erzielt." Training und Beteiligung stimmen: "Die Qualität und Intensität im Training ist gut, die Beteiligung bisher hervorragend."

Den Eindruck der neuen Spieler beschreibt Hannemann als positiv: "Alle Neuzugänge geben Gas und wollen sich zeigen. Vor allem die jungen Spieler machen ihre Sache bisher sehr gut, was sie teilweise ja bereits letzte Saison aufblitzen ließen." Der Trainer gibt seinen jungen Akteuren dabei bewusst Freiraum: "Sie sollen mutig und unbekümmert aufspielen, dann werden sie ihre Qualitäten zeigen. Fehler sind gewollt und erlaubt. Wichtig ist nur, an die jeweilige Idee zu glauben und fleißig zu bleiben."

Der FSV Rot-Weiß Prenzlau setzt in dieser Transferperiode vor allem auf interne Lösungen. An externen Neuzugängen kommen Paul Lindemann (Vorpommern) sowie Noah Busch und Patrick Berg (beide Göritz) hinzu. Den größeren Teil der personellen Veränderungen macht aber der Übergang aus der eigenen Jugend aus: Johannes Turner, Bruno Turner, Eric Eberl und Luca Krohn rücken aus der Jugend nach, dazu kommen mit Eric Ziese und Moreno Klünner zwei Rückkehrer, die in der vergangenen Saison kaum zum Einsatz kamen und nun wieder fest eingeplant sind.

Weitere Neuzugänge sind nicht geplant. Mit einem Kader von rund 25 Spielern für die erste Mannschaft sieht Hannemann die Kaderplanung als abgeschlossen an: "Wir sehen derzeit einen Pool von ungefähr 25 Spielern, die eine Rolle für die Erste spielen können. Haben somit aber auch eine gute Basis für die zweite Mannschaft, wovon es auch noch Spieler geben wird, die zum Anschlusskader gehören können. Es sind daher keine weiteren Neuzugänge geplant." Die grundsätzliche Ausrichtung bleibt dabei unverändert: "Die Idee ist sowieso, wie zuvor die Jahre schon, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen", so der Trainer, der bereits zwei, drei Spieler aus der aktuellen U19 im Training positiv wahrgenommen hat.

Keine Abgänge – ein Zeichen für Identifikation

Auch bei den Abgängen gibt sich Hannemann zuversichtlich: "Davon gehen wir nicht aus, die Gespräche des Vereins mit allen Spielern liefen positiv, was aus unserer Sicht ein starkes Zeichen für die Mannschaft, Stadt, Region und den Verein ist." Der Trainer ordnet das auch vor dem Hintergrund der sportlich schwierigen letzten Jahre ein: "Das ist nicht selbstverständlich nach drei Jahren in Folge gegen den Abstieg und bei den Geldsummen, die anderorts geboten werden, ohne werten zu wollen. Das spricht für eine hohe Identifikation."

Stärke: der Mix aus Jugend und Erfahrung

Die größte Stärke seiner Mannschaft sieht Hannemann nicht primär in taktischen Details, sondern im Zusammenhalt: "Die größte Stärke sehe ich jedoch in der Identifikation. Da stehen Freunde auf dem Platz, die Bock haben, gemeinsam Fußball zu spielen." Zugleich verweist er auf die gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern: "Das Team ist ein guter Mix aus jungen Wilden und gestandenen Spielern mit Erfahrung. Gegen Premnitz hatten wir einen Altersschnitt von ca. 22 Jahren in der Startelf, zwei Mann waren mit 31 bereits die Ältesten."

Saisonziel Klassenerhalt, im Fokus steht die Entwicklung

Tabellarisch verfolgt der FSV Rot-Weiß Prenzlau ein klares Ziel: "Geht es um die Tabelle, dann kann es nach den letzten Jahren nur um den Klassenerhalt gehen." Für das Trainerteam steht daneben die sportliche Weiterentwicklung im Vordergrund: "Für uns als Trainerteam geht es aber darum, das definitiv vorhandene Entwicklungspotenzial der einzelnen Spieler und der Mannschaft herauszukitzeln und eine klare Spielidee zu verfolgen. Das geht nur über Training, Training und Training."

Als Meisterschaftsfavoriten sieht Hannemann mehrere Teams: "Ich schätze, dass Velten, Klosterfelde II und Rot Weiß Schönow sportlich zu den stärksten Teams gehören. Schöneiche II könnte ebenso eine gute Rolle spielen." Für die Region wünscht er sich dabei eine ruhige Saison: "Freuen würde mich aber, wenn die uckermärkischen Teams in ähnlichen Gefilden zu finden sind und dort keiner was mit dem Abstiegskampf zu tun hat."

Mutig in den Auftakt

Zum ersten Saisonspiel, das gleich gegen ein Top-Team der Liga führt, formuliert Hannemann einen klaren Anspruch an die Spielweise seiner Mannschaft: "Mit der Erwartungshaltung, mutig und aktiv zu spielen. Natürlich kommt da gleich ein Top-Team, aber wir wollen unsere Qualitäten zeigen und dann schauen wir mal, was bei rauskommt."

Mit einem eng zusammengeschweißten Kader, viel Vertrauen in die eigene Jugend und einer klaren Spielidee geht der FSV Rot-Weiß Prenzlau unter Nico Hannemann in die neue Saison.