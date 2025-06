FSV Rot-Weiß Luckau steht als Meister fest, GW Großbeeren mit 8:0

Ruhlsdorfer BC 1923 – SV Siethen 1977 1:1

Vor 45 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell, in dem Timo Lottermoser in der 58. Minute die Gastgeber mit einem platzierten Abschluss in Führung brachte. Doch die Freude währte nicht bis zum Schluss: In der 88. Minute sicherte William Hermsdorf dem SV Siethen mit seinem späten Treffer noch einen Punkt.

SV Teupitz/Groß Köris – Ludwigsfelder FC II 1:5

Der Ludwigsfelder FC II ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen und führte bereits nach vier Minuten durch Christian Mewes. Christopher Lemke erhöhte per Foulelfmeter in der 16. Minute, Linus Thiedemann legte in der 31. Minute nach. Noch vor der Pause traf erneut Christopher Lemke (42.), ehe Brian Blisse in der 83. Minute das fünfte Tor folgen ließ. Den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte Justin Bienge in der Schlussminute.

SV Grün-Weiß Großbeeren – RSV Waltersdorf 1909 8:0

Nur 40 Zuschauer sahen eine überdeutliche Machtdemonstration von Grün-Weiß Großbeeren. Linus Belitz eröffnete den Torreigen in der 9. Minute und traf zudem in der 34. und 44. Minute. Dazwischen traf Fabian Goldhahn (42.), später auch erneut in der 79. Minute. Lucas Peyler (65.), Aljbert Hiseni (87.) und Valjdet Hiseni (90.+1) sorgten für den historischen 8:0-Endstand.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 1:5

Ein früher Doppelschlag von Michell Steinbuch (5.) und Jannis Buhlert (7.) ebnete den Weg für den Auswärtssieg der Preußen. Steinbuch traf ein weiteres Mal in der 27. Minute, Niclas Hafsi (40.) und Fabian Ihlow (51.) legten nach. John Kanthak gelang in der 75. Minute der einzige Treffer für die Gastgeber vor 96 Zuschauern.

FC Viktoria Jüterbog – SV Rangsdorf 28 1:6

Die Gäste dominierten die Partie in Jüterbog. Taher Marohan Zaloun (17., 45.+2, 75./Foulelfmeter) führte sein Team mit einem Dreierpack zum Sieg. Wim Schmitz (25.), Paul Dahms (45.) und Till Schmitz (83.) sorgten für weitere Tore. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Ivo Krause Wichmann in der 66. Minute blieb für Viktoria nur ein kurzes Aufbäumen.

Heideseer Sportverein – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 0:5

Vor 77 Zuschauern zeigte sich Dominik Engelage in überragender Form und schnürte einen Dreierpack (26., 39., 87.). Hendrik Schwarz (36.) und Erik Schröder (83.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und machten den klaren Erfolg für Deutsch Wusterhausen perfekt.

SV Waßmannsdorf 1956 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 0:7

Mit einem wahren Offensivfeuerwerk zerlegte die zweite Mannschaft aus Miersdorf/Zeuthen ihren Gastgeber. Jannis Schroda (15.), Marvin Soost (33., 67./Foulelfmeter, 80.), Dennis Schmidt (42., 72.) und Christian Semke (61.) machten aus dem Spiel eine klare Angelegenheit vor 50 Zuschauern.

SG Großziethen II – SV Zernsdorf 2:2

Marvin Pietschmann brachte Großziethen früh in der 9. Minute in Führung. Zernsdorf glich in der 21. Minute aus, ehe ein Eigentor von Paul Richter (43.) die Gastgeber erneut jubeln ließ. Doch Benno Gergs schlug in der 83. Minute zurück und sicherte Zernsdorf den Punktgewinn in einer ausgeglichenen Partie vor 44 Zuschauern.