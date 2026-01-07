FSV Rot-Weiß Breitungen stellt neues Trainerduo vor

Ab der Rückrunde übernehmen Philipp Mikuletz und Marcel Kümpel gemeinsam die Verantwortung für die Erste Herrenmannschaft. Das neue Gespann soll in der Rückrunde für neue Impulse sorgen.

Mit Philipp Mikuletz gewinnt der Verein einen Trainer, der bislang nicht für Rot-Weiß Breitungen tätig war. Der 42-Jährige lebt in Bad Salzungen, ist selbstständiger Unternehmer und verfügt trotz seines vergleichsweise jungen Alters über langjährige Trainererfahrung. Seit 2015 arbeitete Mikuletz im Jugendbereich des SV Wacker Bad Salzungen und betreute dort unter anderem mehrere Jahre erfolgreich die U17 in der Verbandsliga. Zur Saison 2023/24 übernahm er die zweite Herrenmannschaft des Vereins, die er ebenfalls über einen längeren Zeitraum führte. Nach einer kurzen Auszeit kehrt Mikuletz nun wieder an die Seitenlinie zurück.

Unterstützt wird er von Marcel Kümpel, der dem Verein bereits seit längerer Zeit verbunden ist. Der 30-Jährige stammt aus Breitungen und stand schon ab der Mitte der Hinrunde dem bisherigen Trainer Besik Pridonashvili als Co-Trainer zur Seite. Zuvor war Kümpel viele Jahre als Spieler für die erste Mannschaft von Rot-Weiß Breitungen aktiv. In der Saison 2017/18 trug er mit 24 Treffern in 20 Spielen maßgeblich zum Aufstieg in die Kreisoberliga bei. Zur Spielzeit 2020/21 wechselte er zum SV Wacker Bad Salzungen, wo er in der Landesklasse spielte, ehe er 2022 verletzungsbedingt seine aktive Laufbahn beenden musste.