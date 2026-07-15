FSV Rimbach peilt den doppelten Klassenerhalt an

Rimbach. Es hätte kaum besser laufen können für den FSV Rimbach. Mit 67 Punkten und 94:39 Toren sicherten sich die Blau-Weißen am Ende souverän die Meisterschaft in der Fußball-A-Liga und damit verbunden den Aufstieg in die Kreisoberliga. Übrigens der größte Erfolg in der 75-jährigen Vereinsgeschichte, in der sie noch nie höher als A-Liga gespielt haben.
Anspruch und Wirklichkeit: Oben mitspielen wollte die Mannschaft von Trainer Marcel Reibold schon. Dass es am Ende eine derart souveräne Spielzeit werden würde, damit haben die FSV-Verantwortlichen dann aber doch nicht gerechnet. "Nein, davon konnten wir nicht ausgehen. Letztlich haben wir aber eine unglaublich konstante Saison gespielt und dabei als Mannschaft überzeugt", lobt Thomas Ginader, sportlicher Leiter der Rimbacher. Ausgezahlt habe sich zudem, dass die Mannschaft schon seit Jahren zusammenspielt. "Trotzdem musste bei uns alles zusammenpassen. Dass wir weitgehend vom Verletzungspech verschont geblieben sind, war ebenfalls positiv", freut sich Ginader.
Was war gut? Neben der Konstanz sprechen 94 geschossene Treffer eine deutliche Sprache. "Wir waren immer in der Lage, Tore zu erzielen", betont der Sportchef, dem es besonders gefiel, dass es mehrere treffsichere Akteure gab. Mit Patrick Feller, der insgesamt 26 Mal traf, stellte der FSV am Ende den Torschützenkönig. "Unser Trainer Marcel Reibold und die Mannschaft waren eine Einheit", lobt Ginader.
Was geht besser? Steigerungspotenzial sieht Ginader dennoch in einigen Bereichen. "In der Kreisoberliga warten andere Gegner mit noch mehr Qualität auf uns. In Sachen Fitness, Disziplin, aber auch Spielkontrolle können wir sicherlich noch zulegen", ist sich Ginader sicher.
Wer kommt? Der Trainerwechsel war das Thema schlechthin beim FSV. Marcel Reibold verkündete schon während der vergangenen Saison seinen Rückzug, Oliver Zeug, er kommt vom bisherigen Ligakonkurrenten SG Hammelbach/Scharbach, tritt die Nachfolge an. "Oliver war mein Wunschkandidat. Ich wollte auf alle Fälle einen erfahrenen Trainer als Nachfolger von Marcel", freut sich Ginader, dass Zeug nach einigen Gesprächen seine Zusage gab. "Oliver hat schon eine Menge erlebt und lässt sich auch nach Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen", sagt Ginader, der auch Gespräche mit anderen Trainern führte. "Bei Oliver hatte ich sofort das Gefühl, dass ihm die Herausforderung Kreisoberliga gefällt", lobt Ginader. Im Kader hält sich die Fluktuation in Grenzen. Mit Salvatore Conte stößt ein weiterer Torhüter zu den Rimbachern. Hinzu kommen drei entwicklungsfähige Nachwuchsspieler vom SV Fürth.
Was geht? Die primäre Zielsetzung lautet Klassenerhalt. Thomas Ginader weiß nämlich: "Es gibt wohl kaum einen größeren Sprung als den in die Kreisoberliga. Hier warten Mannschaften auf uns, die sich über Jahre in der Spielklasse etabliert haben." So geht es für die Odenwälder zunächst einmal darum, sich in der neuen Liga zu etablieren. Trotzdem geht Ginader die Saison mit Zuversicht an: "Ich bin mir sicher, dass wir in der Lage sind, auch in dieser Klasse mitzuhalten. Dafür müssen wir aber vor allem von größeren Verletzungssorgen verschont bleiben." Der sportliche Leiter betont zudem: "Es muss wieder viel zusammenpassen. Da wir, im Vergleich zu anderen Vereinen, kein Geld bezahlen, halten sich Neuzugänge wieder in Grenzen."
Nicht nur die erste Mannschaft des FSV Rimbach hatte allen Grund zu feiern. Auch die Zweite schaffte als Tabellenzweiter den Aufstieg in die C-Liga. "Auch hier wird es nur um den Klassenerhalt gehen, zumal die personelle Situation noch angespannter sein wird, was sich schon in der Vorbereitung bislang gezeigt hat", ist sich Thomas Ginader sicher.