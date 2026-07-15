FSV Rimbach peilt den doppelten Klassenerhalt an

Wer kommt? Der Trainerwechsel war das Thema schlechthin beim FSV. Marcel Reibold verkündete schon während der vergangenen Saison seinen Rückzug, Oliver Zeug, er kommt vom bisherigen Ligakonkurrenten SG Hammelbach/Scharbach, tritt die Nachfolge an. "Oliver war mein Wunschkandidat. Ich wollte auf alle Fälle einen erfahrenen Trainer als Nachfolger von Marcel", freut sich Ginader, dass Zeug nach einigen Gesprächen seine Zusage gab. "Oliver hat schon eine Menge erlebt und lässt sich auch nach Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen", sagt Ginader, der auch Gespräche mit anderen Trainern führte. "Bei Oliver hatte ich sofort das Gefühl, dass ihm die Herausforderung Kreisoberliga gefällt", lobt Ginader. Im Kader hält sich die Fluktuation in Grenzen. Mit Salvatore Conte stößt ein weiterer Torhüter zu den Rimbachern. Hinzu kommen drei entwicklungsfähige Nachwuchsspieler vom SV Fürth.

Was geht? Die primäre Zielsetzung lautet Klassenerhalt. Thomas Ginader weiß nämlich: "Es gibt wohl kaum einen größeren Sprung als den in die Kreisoberliga. Hier warten Mannschaften auf uns, die sich über Jahre in der Spielklasse etabliert haben." So geht es für die Odenwälder zunächst einmal darum, sich in der neuen Liga zu etablieren. Trotzdem geht Ginader die Saison mit Zuversicht an: "Ich bin mir sicher, dass wir in der Lage sind, auch in dieser Klasse mitzuhalten. Dafür müssen wir aber vor allem von größeren Verletzungssorgen verschont bleiben." Der sportliche Leiter betont zudem: "Es muss wieder viel zusammenpassen. Da wir, im Vergleich zu anderen Vereinen, kein Geld bezahlen, halten sich Neuzugänge wieder in Grenzen."

Wie sieht es bei der zweiten Mannschaft des FSV Rimbach aus?