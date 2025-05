FSV Rheinfelden zieht elf A-Junioren in die Männerteams hoch

Der FSV Rheinfelden erhält erneut einen Schwung an Nachwuchskräften für seine Aktivmannschaften aus der eigenen Jugend. Wie der Landesligist mitteilte, rücken insgesamt elf Spieler zur kommenden Saison aus der U-19-Mannschaft zu den Männerteams auf: Muhammad-Hamdan Al Shaer, Arne Alker, Kosar Aoula, Christian Bittermann, Anis Jashari, Leon Leuter, Artjom Meier, Benjamin Müller, Ibrahim Özarslan, Cristian Passannante und Angelo Zingariello.

"Die Spieler wurden bereits in der abgelaufenen Saison in den Aktivbereich integriert und einige Spieler absolvierten bereits Spiele in der Landesliga oder Kreisliga A. Die vor drei Jahren verstärkte Jugendarbeit trägt Ihre Früchte", so der FSV. Die Rheinfelder A-Junioren spielten in der Landesliga bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg in die Verbandsliga. In einem spannenden Vierkampf rutschte der FSV am finalen Wochenende vom zweiten auf den dritten Platz und musste Meister SG Salem (steigt direkt auf) und dem SV Weil (geht in das Aufstiegsduell gegen den FC Emmendingen) den Vortritt lassen.