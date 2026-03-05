FSV Rheinfelden will aus der Not eine Tugend machen

FSV-Torwart Marco Buonacosa – Foto: Achim Keller

Eigentlich sollte Arda Nergiz beim FSV Rheinfelden die Defensive erweitern. In der Winterpause ist der 19-Jährige mit seiner Familie aus Nordrhein-Westfalen an den Hochrhein gezogen und hat sich dem Fußball-Landesligisten angeschlossen. In der Vorbereitung funktionierte Trainer Anton Weis den Linksverteidiger zum Stürmer um – und hat damit aus der Not eine Tugend gemacht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Es überrascht nicht, wer heuer an der Spitze der Fußball-Dauerbrenner beim SV Weil steht. Torwart Sandro Keller hat bisher alle 17 Landesligaspiele absolviert und keine der 1530 Minuten verpasst. Überraschend ist der Name auf Position zwei: Hugo Schupp. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger stand in allen 17 Ligaspielen in der Startelf und kommt auf 1491 Einsatzminuten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FV Lörrach-Brombach

Über die Landesliga-Fußballer des FV Lörrach-Brombach lässt sich ausgiebig sinnieren: über ihre spielerische Veranlagung, fußballerisch ansprechende Auftritte, die vielen jungen Spieler. Kurzum: über die Qualität und das Potenzial der Mannschaft. Für Thorsten Szesniak spielen derlei Aspekte keine Rolle mehr. "Jetzt geht es um Fakten", verdeutlicht der Trainer. Und die sagen: Der Tabellenelfte (22 Punkte) liegt nur zwei Zähler und zwei Plätze vor dem ersten Abstiegsrang. Wer es im Grütt noch nicht realisiert hat, dem öffnet Szesniak die Augen: "Wir sind im Abstiegskampf." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

TuS Binzen

Schwarz beschreibt sich als Fan der Dreierkette, die er beim TuS nach Amtsantritt im Sommer eingeführt hat. Doch ist er anpassungsfähig. Bis zur Winterpause habe man drei Systeme angewandt. "In der Rückrunde werden wir bei der Viererkette bleiben, weil die Mannschaft hier Erfahrung hat und Sicherheit verspürt", so Schwarz. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC Bad Bellingen

Für Marvin Riede "ist die Rückrunde eine neue Runde. Da kann alles passieren", findet der Trainer des FC Bad Bellingen. 21 Punkte ergeben den zwölften Platz, "wir müssen schauen, dass wir Abstand nach hinten kriegen". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.