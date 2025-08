FSV Rheinfelden verpflichtet Meriton Neziraj

Der FSV Rheinfelden hat keine zwei Wochen vor dem Auftakt der Landesliga-Saison noch einmal einen Transfer bekannt gegeben. Wie der Verein mitteilte, wechselt Meriton Neziraj vom FC Pratteln nach Rheinfelden. Mit der Verpflichtung "wird eine Lücke in der Mannschaft von Anton Weis geschlossen und die Kaderbreite verstärkt", heißt es seitens des FSV. Neziraj ist gelernter Innenverteidiger und bringt reichlich Fünftliga-Erfahrung aus dem eidgenössischen Fußball mit. In der 2. Liga interregional lief der 29 Jahre alte Schweizer seit 2018 für den FC Allschwil und den FC Pratteln auf. Zudem kann er einen Einsatz im Schweizer Cup vorweisen: 2019 spielte er mit Allschwil in der ersten Runde gegen die Erstliga-Profis des FC Sion (1:10).