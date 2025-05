FSV Rheinfelden verpflichtet Ligawu Esombi

Der FSV Rheinfelden hat seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Ligawu Esombi soll die Offensive des Landesligsten verstärken und biete Trainer Anton Weis "mehr Flexibilität im Offensivspiel", heißt es seitens des FSV. Der 26-Jährige wechselt von US Hesingue nach Rheinfelden. Für den französischen Club, unweit von Basel beheimatet, lief Esombi in dieser Saison in der Regional 3, der achthöchsten Liga Frankreichs, auf.

Überdies vermeldete der FSV Rheinfelden weitere Fortschritte in der Vereinsarbeit. "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Samira Imeri und AIla Ljaci zwei neue Schiedsrichterinnen im Verein haben", teilte der FSV mit. Zudem hat sich ein Trio im Trainerwesen weitergebildet: Jasmin Imeri (C-Trainer-Zertifikat), Jessica Ljaci und Christiane Bühler (beide Kindertrainer-Zertifikat). "Die Förderung, Qualifizierung und Weiterentwicklung unserer Damen ist für den Verein eine Herzensangelegenheit. Besonders in einem von "Männer dominierten Sport" möchten wir hier ein Zeichen setzen", so der FSV Rheinfelden.