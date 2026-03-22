FSV Rheinfelden verlängert mit Weis und erweitert Trainerteam

Von links: Joachim Sperker (Vorstand Sport), Anton Weis (Trainer), Ylber Lokaj (Co Trainer) und Stephan Leipert (sportliche Leiter) | Foto: Diego Nützi (FSV Rheinfelden)

Der FSV Rheinfelden hat seine Trainerpersonalien für die kommende Spielzeit festgezurrt. Wie der Landesligist mitteilte, "hat die sportliche Leitung um Joachim Sperker und Stephan Leipert mit Anton Weis als Cheftrainer der ersten Mannschaft für die neue Saison 2026/2027 verlängert". Der 36-Jährige war im Sommer 2022 ins Rheinfelder Trainerteam zurückgekehrt und übernahm nach der Trennung von Musa Musliu im September 2023 die Hauptverantwortung beim Landesligisten. Bereits von Dezember 2016 bis September 2019 hatte Weis, damals im Gespann mit Marc Jilg, die erste FSV-Mannschaft betreut, seinerzeit als Spielercoach.

Eine erweitere Funktion nimmt ab sofort Ylber Lokaj beim Landesligisten ein. Der 27 Jahre alte Verteidiger arbeite aktuell an der Trainer-B-Lizenz, wie der Verein mitteilte. Der frühere Regionalligaspieler des Bahlinger SC fungiert nun als spielender Co-Trainer von Weis und wird diese Rolle auch in der kommenden Runde ausfüllen.