FSV Rheinfelden und Freiburger FC trennen sich unentschieden

Es war die Chance für den Landesliga-Dritten FSV Rheinfelden, mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den Freiburger FC auf einen Streich nach Punkten mit dem Tabellenzweiten Spvgg. Gundelfingen/Wildtal gleichzuziehen und einen Verfolger zu distanzieren. Die Partie am Mittwochabend endete mit einem 1:1-Remis. Vor dem Spiel hätte er weniger mit einem Punkt leben können, meinte FSV-Trainer Anton Weis, nach der Partie aber „ganz gut“. Denn die Gäste hätten sich euphorisch und gut präsentiert. Einzig der fehlenden Effizienz des FFC sei es geschuldet gewesen, „dass wir nicht mit 0:3 in die Pause gehen mussten“, räumte Weis ein. Und selbst dann „hätten wir uns nicht beschweren dürfen“, verdeutlichte er das Freiburger Chancenplus.
Die Rheinfelder hatten derweil mehrere Ausfälle zu verkraften. Torwart Marco Buonacosa stand nicht zur Verfügung, für ihn rückte Betim Berisha nach einem halben Jahr Pause ohne Trainings- und Spielrhythmus zwischen die Pfosten. Zudem fehlten Kapitän Vincent Kittel sowie die Innenverteidiger Ylber Lokaj (verletzt) und Meriton Neziraj (verhindert). Das Abwehrzentrum bildeten Wissam Kassem und Simon Pakalski (18). Um das Zentrum kompakt zu halten, wurde zudem Arda Nergiz aus der Offensive ins Mittelfeld zurückgezogen, wo er mit Ali Kassem und Almin Mislimovic die Freiburger Wirkungskreise eindämmen sollten.
Allerdings „sind wir erst ab der zweiten Halbzeit im Spiel gewesen“, so Weis. Bis dahin „ließen wir Freiburg zu sehr ins Spiel kommen“, sah der FSV-Trainer bis zur Mittellinie praktisch keine Gegenwehr seiner Mannschaft. Doch die taktische Anpassung in der Pause griff, die Gastgeber liefen den FFC früher an, konnten mehr Druck ausüben und „mehr Fehler provozieren“.
Die Freiburger Führung nach einem Konter durch Daniel Himmelsbach (66.) beantworteten die Rheinfelder mit dem Ausgleich durch Mislimovic. Der Top-Torjäger verwandelte einen an Jeremy Stangl verursachten Foulelfmeter zum 1:1 (69.). Nur zwei Minuten später hätte Mislimovic beinahe zum wiederholten Male in dieser Saison ein Kunsttor aus 50 Metern erzielt, doch FFC-Torwart Ramon Franz verhinderte den Einschlag im Gäste-Gehäuse gerade noch. So blieb es bis zum Ende beim Unentschieden, wodurch der FSV auf zwei Punkte an Rang zwei herangerückt und Freiburg vom achten auf den fünften Platz geklettert ist.