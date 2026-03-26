FSV Rheinfelden und Freiburger FC trennen sich unentschieden

Erzielte sein 13. Saisontor im 14. Einsatz: Almin Mislimovic | Foto: Matthias Konzok

Es war die Chance für den Landesliga-Dritten FSV Rheinfelden, mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den Freiburger FC auf einen Streich nach Punkten mit dem Tabellenzweiten Spvgg. Gundelfingen/Wildtal gleichzuziehen und einen Verfolger zu distanzieren. Die Partie am Mittwochabend endete mit einem 1:1-Remis. Vor dem Spiel hätte er weniger mit einem Punkt leben können, meinte FSV-Trainer Anton Weis, nach der Partie aber „ganz gut“. Denn die Gäste hätten sich euphorisch und gut präsentiert. Einzig der fehlenden Effizienz des FFC sei es geschuldet gewesen, „dass wir nicht mit 0:3 in die Pause gehen mussten“, räumte Weis ein. Und selbst dann „hätten wir uns nicht beschweren dürfen“, verdeutlichte er das Freiburger Chancenplus.

Die Rheinfelder hatten derweil mehrere Ausfälle zu verkraften. Torwart Marco Buonacosa stand nicht zur Verfügung, für ihn rückte Betim Berisha nach einem halben Jahr Pause ohne Trainings- und Spielrhythmus zwischen die Pfosten. Zudem fehlten Kapitän Vincent Kittel sowie die Innenverteidiger Ylber Lokaj (verletzt) und Meriton Neziraj (verhindert). Das Abwehrzentrum bildeten Wissam Kassem und Simon Pakalski (18). Um das Zentrum kompakt zu halten, wurde zudem Arda Nergiz aus der Offensive ins Mittelfeld zurückgezogen, wo er mit Ali Kassem und Almin Mislimovic die Freiburger Wirkungskreise eindämmen sollten.