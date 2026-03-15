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FSV Rheinfelden überholt den SV Weil durch 2:0-Derbysieg
Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden gewinnt das Topspiel beim SV Weil.
Im Nachhinein war Anton Weis ganz froh, mit seinem ersten Wechsel gezögert zu haben. Wer weiß, ob der Trainer des FSV Rheinfelden sonst einen Derbysieg beim SV Weil hätte bejubeln dürfen? In der 58. Minute erzielte Winterneuzugang Arda Nergiz die 1:0-Führung für die Rheinfelder, am Ende stand ein 2:0-Erfolg im Landesliga-Duell. Indes, "ich wollte Arda eigentlich schon vorher rausnehmen", gestand Weis nach der Partie.