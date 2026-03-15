 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

FSV Rheinfelden überholt den SV Weil durch 2:0-Derbysieg

Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden gewinnt das Topspiel beim SV Weil.

von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
„Ein super Arbeiter“: Rheinfeldens Neuzugang Arda Nergiz (links) in einem der vielen Zweikämpfe gegen den Weiler Verteidiger Pablo Maier
„Ein super Arbeiter“: Rheinfeldens Neuzugang Arda Nergiz (links) in einem der vielen Zweikämpfe gegen den Weiler Verteidiger Pablo Maier – Foto: Matthias Konzok

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Das Debüttor eines Youngsters und der Geniestreich eines Routiniers führen zum 2:0-Erfolg.

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Im Nachhinein war Anton Weis ganz froh, mit seinem ersten Wechsel gezögert zu haben. Wer weiß, ob der Trainer des FSV Rheinfelden sonst einen Derbysieg beim SV Weil hätte bejubeln dürfen? In der 58. Minute erzielte Winterneuzugang Arda Nergiz die 1:0-Führung für die Rheinfelder, am Ende stand ein 2:0-Erfolg im Landesliga-Duell. Indes, "ich wollte Arda eigentlich schon vorher rausnehmen", gestand Weis nach der Partie.

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