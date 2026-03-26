FSV Rheinfelden II bittet zum Verfolgerduell

Es gilt volle Konzentration: Die Mannschaft des FSV Rheinfelden II und ihr neuer Trainer Arianit Metaj erwarten am Sonntag den direkten Tabellennachbarn FC Hausen. – Foto: Gerd Gruendl

Nach dem Rücktritt von Tolga Polat hat Arianit Metaj, zuvor spielender Co-Trainer des FC Wallbach, die Übungsleitung beim FSV Rheinfelden II übernommen. Jüngst konnte seine Mannschaft einen 5:1-Auswärtssieg gegen Bad Bellingen II feiern. Am Sonntag gastiert der Tabellennachbar FC Hausen in der Natur Energie Arena. Metaj hofft, dass sich seine Elf im Topspiel der Kreisliga A, Staffel West, beweisen kann, und tippt die Ergebnisse des 19. Spieltags.

Herr Metaj, Sie haben den FSV Rheinfelden II neu von Tolga Polat übernommen, waren zuvor Co-Spielertrainer beim Ligarivalen FC Wallbach. Wie war Ihr Eindruck vom Umfeld und von der Mannschaft in Rheinfelden?

Arianit Metaj: Sehr positiv – ich kannte ja schon viele aus der Vorstandschaft und der Sportlichen Leitung, weil ich früher eine Zeitlang für Rheinfelden gespielt habe. Das Team besteht aus vielen jüngeren Spielern, einige andere kannte ich ebenfalls von früher. Außerdem engagiere ich mich schon seit einiger Zeit im Nachtsport-Projekt der Stadt Rheinfelden. Es handelt sich dabei um ein Präventionsprojekt, bei dem die Stadt Rheinfelden jeden Freitagabend zwei Sporthallen zur Verfügung stellt, um Heranwachsende oder junge Erwachsene für den Sport zu begeistern (Ziele sind die Drogenprävention und die Förderung von Integration und Begegnung, Anm. d. Red.). Weiterlesen: Arianit Metaj, FSV Rheinfelden II: "Ich bin überzeugt von meinem Team" (BZ-plus)