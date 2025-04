FSV Rheinfelden erhält den Zuschlag für das Bezirkspokalfinale

Die Erzinger sind aktuell auf Rang vier der A-Staffel Ost platziert und treten nur zwei Tage nach dem Pokalduell zum Top-Spiel beim Tabellenzweiten SG Weilheim/Gurtweil an. Der FCE, der in der Liga seit fünf Spielen ungeschlagen ist, warf auf dem Weg ins Halbfinale mit den SF Schliengen und der SG Mettingen/Krenkingen bereits zwei Bezirksligisten aus dem Wettbewerb. Die Bezirksliga-Bilanz zwischen Wittlingen und Erzingen aus den vergangenen elf Jahren ist fast ausgeglichen: Die Klettgauer gewannen fünfmal, die Kandertäler viermal, bei vier Unentschieden.

Im Duell zweier Bezirksligisten trifft der FC Zell auf den FC Hauingen. Angesichts des Heimvorteils und der tabellarischen Konstellation gehen die Zeller (Bezirksliga-Dritter) favorisiert in die Partie gegen den Aufsteiger (9.). Der Vergleich in der Hinrunde in Hauingen endete 1:1 unentschieden, das Rückspiel steht am 11. Mai an. In der Liga waren die Zeller zwischenzeitlich 19 Spiele in Folge ungeschlagen, die Hauinger trumpften jüngst mit dem 3:2-Sieg bei Ligaprimus Wittlingen auf.

Die Zeller standen zuletzt 2015 im Pokalfinale, das sie seinerzeit in Lauchringen mit 2:1 gegen den FC Wittlingen gewannen. In der ersten Runde hatten sich die Grün-Weißen in Hauingen (1:0) durchgesetzt. Ein Jahr später wiederum zogen die Hauinger (damals A-Kreisligist) in das Endspiel ein, sie unterlagen in Bergalingen dem FC Tiengen knapp mit 0:1. 2018 trafen Zell und Hauingen erneut in der ersten Pokalrunde aufeinander - abermals mit dem besseren Ende für die Grün-Weißen (2:1).

Halb- und Viertelfinale im Bezirkspokal der Frauen

Do., 01.05.2025, 15:00 Uhr FC Schönau Schönau FC Hauingen Hauingen 15:00 PUSH

Auch wenn sich mit dem FC Schönau und dem FC Hauingen zwei Bezirksligisten im Halbfinale gegenüberstehen, die Favoritenrolle lässt sich eindeutig verteilen. Während die Hauingerinnen derzeit von der Tabellenspitze grüßen, zieren die Schönauerinnen das Tabellenende. Deutlich endete das Hinspiel in der Liga, das der FCH mit 9:0 gewann; das Rückspiel steht am vorletzten Spieltag an. Die Hauingerinnen können überdies auf eine große Pokalerfahrung zurückblicken: 2018 gewannen sie den Bezirkspokal in Bergalingen (5:0 gegen den SV Görwihl). Ein Jahr später unterlagen sie im Finale in Fahrnau den SF Schliengen (0:3) und auch 2024 hatten sie das Nachsehen. In Efringen-Kirchen mussten sie sich dem TuS Kleines Wiesental mit 0:1 geschlagen geben.