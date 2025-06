FSV Rheinfelden angelt sich Saner Öz

Mit mehreren jungen Akteuren im Team mischt die SG FC Wehr-Brennet derzeit im Aufstiegsrennen zur Landesliga mit. Die SG geht am Samstag als Bezirksliga-Zweiter ins Saisonfinale und kann die Aufstiegsspiele gegen den FC Emmendingen aus eigener Kraft klar machen. Fix ist unterdessen, dass der Weg für einen jungen Leistungsträger auf jeden Fall in die Landesliga führt: Saner Öz wechselt zur neuen Saison zum FSV Rheinfelden. Der 19-Jährige sei ein "sehr junger, talentierter Zentrumsspieler und möchte sich bei uns überbezirklich weiterentwickeln. Er bietet zeitgleich unserem Trainer Anton Weis mehr Flexibilität im Spielsystem und verjüngert den Kader", teilten die Rheinfelder mit. Öz absolviert seine erste Saison im Aktivbereich und sammelte für Wehr-Brennet bisher in 25 Einsätzen neun Tore und sechs Vorlagen.