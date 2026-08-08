🗣: FSV reißt Publikum mit – Schalding-Pleite "hört sich massiv an"

Der FSV Pfaffenhofen besiegte denn TSV 1860 II mit 3:2. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Ich bin unfassbar stolz auf die Leistung der Mannschaft heute. Über das komplette Spiel gesehen, war es in meinen Augen ein absolut verdienter Sieg. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben es zunächst verpasst, in Führung zu gehen. Rund 15 Minuten vor der Halbzeit waren wir dann zu passiv und zu inaktiv. 1860 hat das sofort bestraft und ist mit 2:0 in Führung gegangen.

Nach der Halbzeit haben die Jungs eine tolle Moral bewiesen und zu jedem Zeitpunkt daran geglaubt, dass wir dieses Spiel noch drehen können. Es tut dann natürlich ungemein gut, wenn auch die Jungs, die von der Bank kommen, sofort da sind und das Spiel so beleben, wie sie es heute getan haben. Durch unseren beherzten Auftritt haben wir das gesamte Publikum mitgerissen und konnten das Spiel noch drehen. Brutale Mannschaftsleistung heute!«

Max Maier, Sportlicher Leiter der SpVgg Landshut: »Aus meiner Sicht war es heute ein leistungsgerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit hatte Rosenheim mehr vom Spiel und die klareren Chancen. Nach der Halbzeit sind wir dann zielstrebiger nach vorne aufgetreten, haben aber durch einen Konter das 0:1 kassiert. Davon haben wir uns schnell erholt und den Ausgleich erzielt. Im Anschluss war es ein echter Abnutzungskampf. Wir können gut mit dem Punkt leben und sind mit sieben Punkten nach vier Spielen zufrieden.« Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Ich denke, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und hatten den einen oder anderen Torschuss, um mal in Führung zu gehen. Nach der Halbzeit sind wir nicht so gut ins Spiel gekommen, konnten aber trotzdem über einen Konter mit 1:0 in Führung gehen. Landshut hat danach viel Druck gemacht, verdient den Ausgleich erzielt und war dann so bis zur 75. oder 80. Minute eher am Führungstreffer dran als wir. In den letzten zehn Minuten haben wir uns wieder ein bisschen gefangen und hätten mit etwas Glück das Spiel vielleicht noch einmal auf unsere Seite ziehen können. Am Ende des Tages war es aber ein verdientes 1:1, ein Unentschieden für beide Mannschaften in einem Spiel, das grundsätzlich ein ganz gutes Niveau hatte.«

Heiko Schwarz, Trainer des SV Schalding-Heining: »Die erste Hälfte ging schon an Pipinsried, da haben wir oft nicht wirklich den Zugriff bekommen. Der Gegner hatte das Chancenplus und ging verdient mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit sind wir sehr gut aus der Kabine gekommen und konnten zügig das 1:1 erzielen. Wir sind weiter am Drücker geblieben, hatten gute Momente und gute Einschussmöglichkeiten, in denen uns am Ende die Überzeugung beim Abschluss fehlte. Danach kassierten wir das 1:2, da haben wir einen langen Ball nicht verteidigen können. Das 1:3 war dann ein individueller Fehler, das tut dann sehr weh. Am Ende steht es 1:4, das hört sich schon massiv an, doch so klar war es nicht. Es ist bitter, wenn dann so ein deutlicher Ergebnis steht, aber es hat uns doch das Ein oder Andere aufgezeigt, an dem wir noch arbeiten müssen. Doch von der zweiten Halbzeit können wir auch viel positives mitnehmen.« Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »Wir spielen eine gute erste Halbzeit, gehen verdient mit 1:0 in Führung, als Ullmann Seifert stark in Szene setzt und der zum 1:0 trifft. Das zweite Tor wäre in dieser Phase auch noch drin gewesen. Nach der Halbzeit müssen wir erst einmal 15 Minuten überstehen und bekommen dann durch eine starke Einzelaktion das 1:1. Ich bin stolz, wie meine junge Mannschaft mit dem Ausgleich umgeht und das Spiel wieder dreht. Heute war unsere Bank wieder ein ganz wichtiger Faktor für den Sieg.«

Heute, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen FC Ismaning FC Ismaning 2 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TSV Schwabmünchen Schwabmünch. SV Heimstetten Heimstetten 0 2 PUSH

Heute, 14:30 Uhr TuS Geretsried Geretsried FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig 0 1 PUSH