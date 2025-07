FSV Prüfening zur Generalprobe im Waldstadion

Coach Matthias Eisenschenk will nach eigener Aussage gegen die Oberpfälzer weiterhin experimentieren, da er seine Startelf für die Auftaktbegegnung beim FC Walkertshofen am Freitagabend noch nicht gefunden hat. Da ja einige bekannte Gesichter wie Christoph Aiwanger, Daniel Beerschneider, Andreas Steffel und Christoph Stich sich verändert bzw. aus dem Team zurückgezogen haben, stehen von vornherein einige Plätze zur Disposition, außerdem kann der verstärkte Konkurrenzkampf den einen oder anderen Neuling von Anfang an in die Startelf bringen. Dazu zählt der routinierte Ex-Teisbacher David Meißner, der im Tor den Vorzug vor dem jungen, talentierten Jannik Möller erhalten dürfte. Groß ist das Gedränge in der Offensive, wo vier Zugänge um die freien Plätze kämpfen. Im Vergleich zur Donnerstag-Partie in Offenstetten werden auch Aaron Bice und Kevin Kandsperger wieder im Kader stehen, während Florian Brunner seine Blessuren noch ausheilen soll.

Der Spielbeginn am Sonntag, 13. Juli, ist um eine Stunde auf 16.00 Uhr vorverlegt werden. Gespielt wird im Waldstadion, Schiedsrichter ist Fabian Birkmeier (SV Niederleierndorf).