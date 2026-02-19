FSV Prüfening prüft TSV Langquaid

– Foto: Martin Zeilhofer

Nach dem Oberpfälzer Süd-Bezirksligisten FC Thalmassing messen sich die Langquaider mit dem FSV Prüfening, der in dieser Liga auf dem Relegationsplatz hinter dem letzten Testspielgegner rangiert, diesem jedoch am letzten Spieltag vor der Winterpause eine bittere 2:4-Heimniederlage beigefügt hat.

Das erste Vorbereitungsspiel der FSVler beim TV Schierling ging mit 0:4 in die Binsen, so dass die Truppe von Christoph Bächer sich beim zweiten Auftritt von der besseren Seite zeigen will. Nicht mehr zählen kann sie auf Aktivposten Aaron Scheuerer, der seit der Winterpause beim Landesligisten FC Kosova aufläuft. Dafür stieß Maximilian Schaller von der SG Hohenschambach zum Club im Regensburger Westen. Defensivmann Kaan Hein hat sogar eine Langquaider Vergangenheit in der JFG Laaber Kickers und Paul Samangassou - vorher in Diensten des TSV Bad Abbach und des FC Hohenthann - soll für die nötigen Tore sorgen. Bisher brillierte der 31-jährige Lukas Kulla als achtfacher Torschütze, während Markus Danhauser einen starken Rückhalt bildet und Immanuel Eizinger mit seinen 22 Jahren den Bezirksligisten anführt.

Das Team von Trainer Matthias Eisenschenk sprühte zuletzt vor Spiellaune - egal ob vor der Halbzeitpause oder nach acht Auswechslungen danach - und möchte auf dieser ansprechenden Partie weiter aufbauen. Voraussichtlich stehen mit Aaron Bice und Patrick Slodarz wieder zwei weitere Säulen zur Verfügung, die auch aufgrund ihrer Routine für die Mannschaft einen Mehrwert darstellen. Ein Einsatz von Florian Brunner, David Meißner, Korbinian Köppel und Marvin Lang dürfte noch zu früh kommen. Das zweite Vorbereitungsspiel wird sicherlich auch zu Experimenten genutzt, so dass sich der eine oder andere Spieler mal auf einer ungewohnten Position wiederfinden könnte.