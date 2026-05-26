🗣: FSV Pfaffenhofen nach Bayernliga-Aufstieg "unfassbar stolz"

Pfaffenhofen steigt in die Bayernliga auf. – Foto: Reinhold Rummel

Der TSV 1880 Wasserburg gewinnt auswärts gegen den FC Sturm Hauzenberg und feiert den Aufstieg in die Bayernliga. Auch der FSV Pfaffenhofen/Ilm kann nach einem deutlichen 3:0-Erfolg jubeln. Die Rückspiele der Relegation zur Bayernliga in der Übersicht.

Ludwig Dietrich, FSV Pfaffenhofen: "Wir sind unfassbar stolz auf das, was wir in diesem Jahr geleistet haben. Vor der Saison standen wir vor einem riesigen Umbruch und vermutlich hatte uns kaum jemand auf der Rechnung. Umso beeindruckender ist es, wie sich die Mannschaft Woche für Woche weiterentwickelt hat. Wir sind zu einer echten Einheit geworden und genau dieser Zusammenhalt hat uns durch die gesamte Saison getragen.

Das war auch heute im Relegationsspiel der Schlüssel zum Erfolg. Jeder hat für den anderen gekämpft und auch in schwierigen Phasen haben wir gemeinschaftlich und leidenschaftlich verteidigt. Die Mannschaft hat sich heute für eine herausragende Saison belohnt. Deshalb gilt ein riesiges Kompliment der gesamten Mannschaft sowie allen, die ihren Teil zu diesem Erfolg beigetragen haben. Ein großes Dankeschön geht auch an die mitgereisten Fans aus Pfaffenhofen, die das Spiel fast zu einem Heimspiel gemacht haben. Darauf sind wir ebenfalls sehr stolz: Wir waren nicht nur sportlich erfolgreich, sondern haben es auch geschafft, den Verein noch näher an die Region zu bringen."

Der FSV Paffenhofen/Ilm schlägt den FC Coburg deutlich und darf jubeln. Nachdem der Landesligist schon das Hinspiel knapp für sich entschieden hatte, ging der FSV jetzt auch auswärts in Coburg als Sieger vom Platz. Kurz vor der Pause brachte Maurice Untersänger die Gäste in Front (44.). In der zweiten Hälfte machten Stefan Liebler (63.) und der eingewechselte Luka Brudtloff (76.) dann den Deckel drauf und sorgten für den 3:0-Endstand aus Pfaffenhofener Sicht.

Der FSV steigt damit erstmals in die Bayernliga auf, für den FC Coburg geht der Aufzug nach einem Jahr in der Bayernliga währenddessen wieder nach unten.

FC Coburg – FSV Pfaffenhofen/Ilm 0:3

FC Coburg: Luis Krempel, Jonathan Baur, Leonard Späth (79. Domenic Lauerbach), Maximilian Tranziska, Roman Guhling (58. Maximilian Graß), Luca Oikonomides (58. Ricardo König), Fabian Carl (79. Valentin Rom), Cristian Fischer, Jonas Kirchner, Lucas Jacob, Sven Wieczorek (71. Adrian Guhling)

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin (65. Sebastian Waas), Simon Berger, Paul Starzer (78. Samuel Zrieschling), Michael Senger (88. Raymond Kreizer), Jonas Redl, Thomas Rausch (52. Daniel Zanker), Simon Heigl, Maurice Untersänger (72. Luka Brudtloff), Stefan Liebler

Tore: 0:1 Maurice Untersänger (44.), 0:2 Stefan Liebler (63.), 0:3 Luka Brudtloff (76.)

Der TSV 1880 Wasserburg gewinnt wie schon im Hinspiel 2:0 gegen den FC Sturm Hauzenberg und kann den Aufstieg in die Bayernliga feiern. In der 35. Minute erzielte Vinzenz Egger das 1:0 für die Gäste und verpasste den Hauzenberger Hoffnungen auf ein Comeback einen herben Dämpfer. In der Folge ließ der TSV dann nichts mehr anbrennen, Leon Simeth machte in der 78. Minute mit dem 2:0 dann endgültig den Deckel drauf.

Für den FC Sturm Hauzenberg geht es damit ein Jahr nach dem Aufstieg wieder in die Landesliga, der TSV 1880 Wasserburg ist nach dem Abstieg 2022 zurück in der Bayernliga.

FC Sturm Hauzenberg – TSV 1880 Wasserburg 0:2

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Alexander Kretz, Niklas Heininger, Philipp Schneider, Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl (58. Fabian Gastinger), Florian Seibold, Hannes Fuchs (82. Anton Hobelsberger), Johannes Stingl (58. Christoph Traxinger), Manuel Mader (66. Kilian Heß), Bastian Schmid (66. Dominik Manzenberger)

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Dominik Brich, Maximilian Biegel, Leon Simeth, Josef Stellner (82. Dominik Köck), Jaume Rubio Gonzalez, Leander Haunolder (87. Danilo Dittrich), Daniel Kononenko, Thomas Voglmaier (56. Michael Barthuber), Vinzenz Egger

Tore: 0:1 Vinzenz Egger (35.), 0:2 Leon Simeth (77.)