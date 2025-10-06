FSV Pfaffenhofen geht wichtigen Schritt in Landesliga Südwest

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen guten Gegner. Wir konnten früh in Führung gehen, was uns natürlich gutgetan hat. In der ersten Halbzeit haben wir es dann in zwei, drei Aktionen verpasst, das zweite Tor nachzulegen. Nichtsdestotrotz haben wir uns in der ersten Halbzeit schwergetan und hatten in einer Situation auch das Quäntchen Glück, nicht den Ausgleich hinnehmen zu müssen. In der zweiten Halbzeit präsentierten wir uns stabiler und haben sehr gut verteidigt. Auch hatten wir deutlich bessere Ballbesitzphasen.

Für unsere Entwicklung war es ein wichtiger Schritt, auch mal einen dreckigen Sieg zu holen, auch wenn dieser heute in meinen Augen nicht unverdient ist. Wir machen genauso weiter und wollen demütig bleiben.«

Die Pfaffenhofener Landesliga-Party geht weiter: Auch am 14. Spieltag war die Mannschaft von Ludwig Dietrich siegreich.

In Oberweikertshofen erwischte der FSV einen Start nach Maß. Bereits nach fünf Minuten traf Ex-Bayernligastürmer Gabriel Hasenbichler zur Führung. Das Spiel blieb aber bis zum Schluss spannend, erst in der 97. Minute fiel die Entscheidung. Stefan Liebler besorgte Sekunden vor dem Schlusspfiff das 2:0.

Während Pfaffenhofen auch im siebten Spiel in Serie ungeschlagen bleibt, bleibt der SCO gefährlich nah an den Abstiegsrängen. Der Vorsprung auf Platz 15 beträgt nur mehr einen Zähler.

SC Oberweikertshofen – FSV Pfaffenhofen/Ilm 0:2

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Andreas Volk (64. Lukas Kopyciok), Simon Schröttle, Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch (46. Yenal Strauß), Felix Hallmaier - Trainer: Simon Schröttle

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold (60. Johannes Birkl), Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paolo Cipolla (67. Daniel Zanker), Michael Senger (95. Iman Nabi), Jonas Redl, Thomas Rausch, Simon Heigl, Luka Brudtloff (88. Stefan Liebler), Gabriel Hasenbichler (73. Maurice Untersänger) - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Gabriel Hasenbichler (5.), 0:2 Stefan Liebler (90.+7)

Burkic-Show in Dachau: Der Angreifer des TSV 1865 beendet seine Torflaute mit einem Knall. Gleich dreimal knipst der 20-Jährige beim Duell gegen den FC Kempten. Um die Wichtigkeit des Spiels wussten im Vorfeld alle Bescheid. Mit Kempten kam der direkte Tabellennachbar zum TSV, der zwar seit sieben Spielen ungeschlagen war, aber zuletzt fünfmal Remis spielte. Der Aufgabe war sich die Mannschaft von Christian Doll offenbar bewusst und belohnte sich nach 24. Minuten, als Burkic zum ersten Mal zuschlug. Im zweiten Abschnitt legte Burkic dann nach: Sowojl in der 57. als auch in der 68. Minute traf der Angreifer und schraubte das Ergebnis so auf 3:0 hoch. Für den 4:0 Endstand sorgte dann John Haist, der den 1865-Galaauftritt damit abrundete. TSV 1865 Dachau – FC Kempten 4:0

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic (81. Emilio D'Avanzo), Kerim Özdemir, Ruben Milla Nava, Leon Pfeiffer, Albin Zekiri (78. Jakob Jopen), Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser (68. Nikolaus Grotz), Dino Burkic (68. Berkant Barin), Lorenz Knöferl, John Haist (78. Georgios Dafermos) - Trainer: Christian Doll

FC Kempten: Buron Aurhammer, Raphael Meßlang, Jeremy Holzer, Leon Echtler (61. Ömer Dasdemir), Kenta Watari, Manuel Wiedemann, Giuseppe Matera, Marcell Graf, Ahmed Mekhimar, Marian Halder (46. Ivan Buric), Finn Steurer (46. Niklas Neumair) - Trainer: Manuel Wiedemann - Trainer: Kevin Hailer

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 137

Tore: 1:0 Dino Burkic (24.), 2:0 Dino Burkic (57.), 3:0 Dino Burkic (68.), 4:0 John Haist (77.)

Gelb-Rot: Ahmed Mekhimar (70./FC Kempten/)

Manching ringt Rain einen Zähler ab Fr., 03.10.2025, 14:00 Uhr TSV Rain/Lech TSV Rain SV Manching Manching 0 0 Abpfiff Es ist noch kein Befreiungsschlag, den der SV Manching geschafft hat, aber die Mannschaft zeigt, dass sie absolut die Qualität für Landesliga besitzt. Nach Wochen im Tabellenkeller überzeugt die Mannschaft von Cüneyt Köz jetzt auch über Ergebnisse. Beim einstigen Regionalligist TSV Rain/Lech entführte der SVM einen Punkt und blieb damit zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Zu Beginn hat Manching durch Leon Peric die Chance, aber auch die TSV-Spieler Eric Adam (8.), Jannik Schuster (20.) und Fatlum Talla (45.) hätten treffen können. Auch in der zweiten Hälfte hätten beide Teams ihre Möglichkeiten. Am Ende blieb es aber beim 0:0. TSV Rain/Lech – SV Manching 0:0

TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Dominik Bobinger, Paul Schmidt, Fabian Ott (82. Tino Joerss), Michael Knötzinger, Fatlum Talla, Markus Lohner, Eric Adam (69. Serhat Fidan), Lukas Müller, Dennis Lechner (86. Valentin Ricker) - Trainer: Dominik Bobinger

SV Manching: Thomas Obermeier, Luca Oehler (72. Emanuel Gstettner), Romeo Öxler, Herbert Paul, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek (83. Leon Bojaj), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

Schiedsrichter: Marina Bachmann (Putzbrunn)

Tore: keine Tore

Jetzendorf unterliegt trotz Führung beim Landesliga-Primus