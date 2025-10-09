FSV Osthofen: Aus dem tiefsten Tief zur Sensation

Osthofen. Der FSV Osthofen hat innerhalb von einer Woche zweimal für Schlagzeilen gesorgt. War der A-Klassist vor acht Tagen noch der „Dumme“, der gegen die „Sieglosen“ von der SG RWO Alzey verlor, überraschte das Team von Dennis Steinhauser (29) am vergangenen Sonntag mit einem Sieg über Spitzenreiter SV Horchheim II. Widersprüchlicher hätte die Performance des Tabellen-13., der unter der Woche auch ein 1:4 bei der SG Weinheim/Heimersheim quittierte, nicht sein können.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen und der Wormser Zeitung.
Hängt das eine mit dem anderen zusammen, Herr Steinhauser? War diese Blamage gegen die SG RWO Alzey/Lonsheim nötig, um - vielleicht in einer Art Trotzreaktion - über den SV Horchheim II zu triumphieren? Spontan entgegnete der Trainer: „Nein, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.“ Sicher, sagte er, habe er beobachtet, wie der eine oder andere seiner Spieler gegen den SV Horchheim II versuchte, noch ein „bisschen mehr umzusetzen, woran wir in Training arbeiteten“. Aber Wiedergutmachung für die Schmach vom Wartberg? Sicher nicht.
Obwohl der FSV Osthofen seit Wochen im Tabellenkeller festsitzt, strahlte Dennis Steinhauser von jeher Zuversicht aus. Er wusste spätestens aus der Vorbereitung, dass sein Team über mehr Potenzial als Abstiegskampf verfügt. Beispiel Turnier in Abenheim: „Da stand es im Finale zwischen uns und TuS Neuhausen nach 85 Minuten 2:2“, erinnerte er. Das war damals gegen den Landesliga-Aufsteiger ein echtes Ausrufezeichen.
Sodann bekam der FSV Osthofen regelmäßig gute Kriterien, auch bei Niederlagen. Häufig habe es geheißen, er sei im Vergleich mit dem Gegner die bessere Mannschaft gewesen. Auch wenn die Ergebniskrise mental Wirkung hatte, an der guten Stimmung im Team habe das nichts geändert. Auch nach dem 1:4 gegen die SG RWO Alzey, das den FSV nach Worten Steinhausers emotional nicht mehr mitnahm als Misserfolge gegen andere Kontrahenten. Die lange Negativserie des Wartberg-Klubs sei weder vorm direkten Duell noch danach großes Thema gewesen.
Darüber hinaus ließ sich die Niederlage („Wir haben kein gutes Spiel gemacht“) vom Wartberg aus Sicht des FSV erklären - unter anderem mit dem frühen, verletzungsbedingten Ausfall von Innenverteidiger Jonas Weckbach (10.). „Das gab einen Knacks“, skizzierte Steinhauser. Dazu zwei individuelle Fehler und eine gehörige Portion Abschlusspech, fertig war das aufsehenerregende 1:4.
Schon damals meinte Steinhauser in seiner Bilanz, dass nicht die Qualität der Gegner das Problem ist. Sondern dass es die Köpfe seiner Spieler sind, die sich nicht belohnten. Es brauche mal ein perfektes Spiel, um den gordischen Knoten zu durchbrechen. Und eben das lieferte der FSV gegen den SV Horchheim II: „Da haben wir von der ersten bis zur letzten Minute genau so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben“, resümierte der Trainer nach dem Coup.
Dazu zählte, dass seine Mannschaft diesmal das zwischenzeitliche 2:2-Ausgleich weggesteckte. Sie verkraftete diesen Rückschlag, brach nicht ein. Und das Spielglück wandte sich dem FSV zu. Die Angriffsbälle landeten im Tor und nicht am Pfosten, von wo sie in den vergangenen Wochen oft genug den direkten Weg zum Gegentreffer fanden.
Steinhauser freute sich nach diesem bemerkenswerten Sieg über den SV Horchheim II „riesig“ mit und für seine Mannschaft. Auf diesem Erfolg über einen Gegner, den der Coach am Ende der Saison unter den besten Drei sieht, kann der FSV Osthofen aufbauen.