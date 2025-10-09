FSV Osthofen: Aus dem tiefsten Tief zur Sensation

Hängt das eine mit dem anderen zusammen, Herr Steinhauser? War diese Blamage gegen die SG RWO Alzey/Lonsheim nötig, um - vielleicht in einer Art Trotzreaktion - über den SV Horchheim II zu triumphieren? Spontan entgegnete der Trainer: „Nein, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.“ Sicher, sagte er, habe er beobachtet, wie der eine oder andere seiner Spieler gegen den SV Horchheim II versuchte, noch ein „bisschen mehr umzusetzen, woran wir in Training arbeiteten“. Aber Wiedergutmachung für die Schmach vom Wartberg? Sicher nicht.