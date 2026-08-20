FSV Optik Rathenow will im Pokal in Bernau weiterkommen und ein Zugang

– Foto: Michel Grabowski

Für den FSV Optik Rathenow steht am morgigen Freitag, 21. August, um 18:30 Uhr die nächste Aufgabe an. Im Landespokal ist der Oberligist beim Landesligisten FSV Bernau zu Gast.

Im letzten Oberliga-Spiel musste sich Rathenow beim BSV Eintracht Mahlsdorf knapp geschlagen geben. Die einzige Entscheidung der Partie fiel kurz vor der Pause: Moritz Tomczak traf in der 45. Minute zum 1:0-Endstand für die Gastgeber. Damit blieb die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch ohne eigenen Torerfolg. Schiedsrichter Tobias Grzelka leitete die Partie vor 91 Zuschauern.

Morgen, 18:30 Uhr FSV Bernau FSV Bernau FSV Optik Rathenow Rathenow 18:30 PUSH

Bernau mit deutlichem Sieg im Gepäck

Der kommende Gegner reist mit einem klaren Erfolgserlebnis an. Beim VfB Gramzow setzte sich die Mannschaft deutlich mit 4:0 durch. Bereits nach 17 Minuten führte Bernau durch die Treffer von Ümit Ejder(13.) und Nico Mittelstädt (17.) komfortabel. Justin Möbius erhöhte in der 35. Minute auf 0:3, ehe Maximilian Boritzki in der 67. Minute den 0:4-Endstand herstellte. Schiedsrichter Fabian Lubomierski aus Cottbus leitete die Partie vor 176 Zuschauern. Auf der Gegenseite stand bei Gramzow Trainer Sören Seethaler an der Seitenlinie.

Unterschiedliche Ausgangslage vor dem Pokalduell

Während Rathenow zuletzt trotz einer couragierten Leistung ohne eigenen Treffer blieb, zeigte sich Bernau in der Offensive äußerst treffsicher und ließ dem Gegner kaum eine Chance. Diese unterschiedliche Tordifferenz aus den jüngsten Partien dürfte beiden Mannschaften vor dem direkten Duell als Gradmesser dienen, auch wenn sich daraus keine gesicherte Prognose ableiten lässt.

Rathenow will den Rückschlag korrigieren

Nach der knappen Niederlage in Mahlsdorf ist der Landespokal für Rathenow die nächste Gelegenheit, sich in dieser frühen Phase der Saison zu beweisen. Ziel ist es, die offensive Harmlosigkeit der vergangenen Partie abzulegen und beim treffsicheren FSV Bernau den Einzug in die nächste Pokalrunde zu schaffen.

Neuzugang fürs Mittelfeld

Für das zentrale defensive Mittelfeld verstärkt sich Optik mit dem 19-jährigen Mike Balonier.

Der 1,85 Meter große Defensivspieler stammt aus dem bayerischen Erlenbach und lernte sein Fußball-Handwerk im Nachwuchs der TSG Hoffenheim und des SV Darmstadt 98.