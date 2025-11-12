FSV Optik Rathenow vor schwerer Hürde beim TuS Makkabi Berlin

Mutmacher aus dem Remis gegen TeBe

Das 1:1-Unentschieden gegen Tennis Borussia Berlin war für den FSV Optik Rathenow ein wichtiges Signal im Abstiegskampf. Im Heimspiel traf Christiantus Nnanna Onu bereits in der 14. Minute zur Führung, ehe Furkan Karabiyik in der 39. Minute den Ausgleich erzielte. Trotz des Rückschlags zeigte die Mannschaft Moral und verteidigte den Punkt mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff.

Kahlisch-Elf will Stabilität zeigen

Mit drei Siegen, drei Unentschieden und sechs Niederlagen steht der FSV Optik Rathenow nach zwölf Spieltagen auf Rang 14 der NOFV-Oberliga Nord. 16 erzielte Tore stehen 24 Gegentreffern gegenüber – Werte, die verdeutlichen, dass die Defensive zuletzt an Stabilität gewonnen hat, während in der Offensive noch mehr Zielstrebigkeit gefragt ist.

Makkabi als spielstarker Gegner

Der TuS Makkabi Berlin gehört in dieser Saison zu den Topteams der Liga. Nach 13 Spielen steht die Mannschaft mit 22 Punkten auf Rang drei und kann auf eine starke Offensive mit 25 Treffern verweisen. Für den FSV Optik Rathenow bedeutet das: höchste Konzentration in der Defensive und Geduld im Spielaufbau. Die Gastgeber werden mit Sicherheit offensiv auftreten – eine Herausforderung, die von den Gästen Mut und Disziplin verlangt.

Ziel: Punkte mitnehmen

Die Begegnung beim TuS Makkabi Berlin wird für den FSV Optik Rathenow zu einem Härtetest. Nach dem engagierten Auftritt gegen Tennis Borussia Berlin fährt das Team mit Zuversicht an die Hauptstadt. Am Sonntag um 12 Uhr gilt es, erneut mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Einsatzbereitschaft aufzutreten, um im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte zu sichern.