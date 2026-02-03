FSV Optik Rathenow verstärkt Angriff mit jungem Stürmer

Neuer Impuls im Samstagstraining Beim Training am Samstag war mit Ousmane Sannoh ein weiterer Neuzugang erstmals mit von der Partie. Der 20-jährige Stürmer verstärkt ab sofort die Offensive des FSV Optik Rathenow und wurde direkt in die Abläufe integriert. Der erste Auftritt im Mannschaftstraining markiert den Beginn einer neuen Etappe – für den Spieler ebenso wie für den Verein, der seine Offensivreihe gezielt ergänzt.

Ein Stürmer mit körperlichem Profil Ousmane Sannoh ist 1,89 Meter groß und wurde in Idar-Oberstein geboren. Trotz seines jungen Alters bringt er körperliche Voraussetzungen mit, die im Herrenfußball von großer Bedeutung sind. Seine Größe und Athletik bilden die Grundlage für ein Spiel, das auf Durchsetzungsfähigkeit und Zielstrebigkeit ausgerichtet ist.

Verstärkung für die Offensive Der FSV Optik Rathenow reagiert mit der Verpflichtung Sannohs konsequent auf den Bedarf im Angriff. In der NOFV-Oberliga Nord entscheiden Robustheit, Laufarbeit und Präsenz im Strafraum oft über enge Spiele. Mit dem Neuzugang erweitert Optik seine Möglichkeiten im Offensivspiel und gewinnt zusätzliche Tiefe für die kommenden Aufgaben.

Ausbildung beim 1. FC Kaiserslautern

Sannoh durchlief die Nachwuchsakademie des 1. FC Kaiserslautern und spielte dort in mehreren leistungsstarken Wettbewerben. Er kam in der U17- und U19-Bundesliga sowie in der U19-Regionalliga Südwest zum Einsatz. Besonders auffällig war seine Saison 2022/23, in der er in der U19-Regionalliga Südwest in 22 Spielen 15 Tore erzielte und damit seine Abschlussstärke unter Beweis stellte.

Der Schritt in den Männerfußball

Nach seiner Zeit im Nachwuchs wechselte Sannoh in den Herrenbereich zum FK Pirmasens. Der Verein war einst Zweitligist. In Pirmasens sammelte der Stürmer erste Erfahrungen im Männerfußball und stellte sich den physischen und taktischen Anforderungen des Oberligaalltags.

Einsätze in Liga und DFB-Pokal

In der laufenden Saison 2025/26 kam Sannoh sowohl für die erste Mannschaft des FK Pirmasens in der Oberliga als auch für die zweite Mannschaft in der Verbandsliga Südwest zum Einsatz. Zuvor erzielte er in der Saison 2024/25 vier Tore in zehn Oberligaspielen sowie sieben Treffer in zehn Partien für Pirmasens II. Darüber hinaus wurde er im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV eingesetzt, ein besonderer Meilenstein in seiner noch jungen Laufbahn.

Winter stoppt den Testspielbetrieb

Neben den personellen Entwicklungen prägt auch das Wetter den aktuellen Alltag des FSV Optik Rathenow. Das für den heutigen Dienstag angesetzte Testspiel gegen den SSV Havelwinkel Warnau fällt witterungsbedingt aus. Die Vorbereitung wird damit erneut etwas unterbrochen, was in den Wintermonaten zur Realität des Spielbetriebs gehört.

Nächster Test fest eingeplant

Der Blick richtet sich nun auf das nächste geplante Testspiel. Am Samstag, dem 07.02.2026, trifft der FSV Optik Rathenow um 13 Uhr auf den TSV Chemie Premnitz. Diese Partie soll weitere Erkenntnisse liefern und bietet die Möglichkeit, neue Spieler weiter einzubinden.