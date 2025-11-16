FSV Optik Rathenow stürmt zum 4:1-Sieg beim TuS Makkabi Berlin

Traumstart in Berlin

Der FSV Optik Rathenow legte beim Tabellen­dritten einen perfekten Start hin. Bereits in der 5. Minute erzielte José Luis Alejandro Aedo die Führung. Mit hohem Einsatz und klarem Plan setzte die Mannschaft die Gastgeber früh unter Druck. In der 29. Minute erhöhte Luka Zdep auf 2:0 – eine verdiente Führung.

Zdep trifft doppelt

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FSV Optik Rathenow das gefährlichere Team. Luka Zdep sorgte in der 63. Minute mit seinem zweiten Treffer für das 3:0 und brachte sein Team auf die Siegerstraße. Kurz darauf musste Ingo Kahlisch allerdings reagieren: Yohji Irvan Koré, der in der 42. Minute für Justin Gerlach eingewechselt worden war, sah in der 47. Minute die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl verteidigte Rathenow mit großem Einsatz und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.

Spätes Gegentor ohne Wirkung

In der 80. Minute verkürzte Will Anderson Siakam für die Gastgeber auf 1:3. Doch der FSV Optik Rathenow ließ sich davon nicht beirren. In der Nachspielzeit setzte Gia Huy Phong mit dem 4:1 in der 90.+5 Minute den Schlusspunkt einer eindrucksvollen Auswärtsleistung. Vor 40 Zuschauern feierte die Mannschaft einen verdienten Erfolg, der den Glauben an die eigene Stärke weiter festigt.

Sprung in der Tabelle

Mit dem vierten Saisonsieg verbessert sich der FSV Optik Rathenow auf Tabellenplatz 11. Nach 13 Spielen stehen nun vier Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen zu Buche. Das Torverhältnis von 20:25 zeigt die Entwicklung der vergangenen Wochen – vor allem offensiv präsentierte sich die Mannschaft zuletzt deutlich gefährlicher.

Blick auf das nächste Spiel

Am Freitag, 21. November, empfängt der FSV Optik Rathenow den FC Viktoria 1889 Berlin. Anstoß ist um 19:30 Uhr. Gegen das Schlusslicht der NOFV-Oberliga Nord will die Mannschaft von Ingo Kahlisch an die starke Leistung aus Berlin anknüpfen und den Schwung des 4:1-Sieges mitnehmen.