FSV Optik Rathenow: Remis im Testspiel gegen Erstligisten

Am Sonntag konnte endlich das erste Testspiel in Vorbereitung auf die Rückrunde stattfinden. Nach einer Trainingseinheit am Vormittag, bei dem vor allem Torabschlüsse auf dem Programm standen, kam es um 15.00 Uhr Ortszeit zum Aufeinandertreffen mit mit „Klubi Futbollistik Ferizaj“. @fcferizaj ist die drittgrößte Stadt in Kosovo und liegt im Südosten des Landes. Der dort beheimatete FC spielt in der Superliga, der höchsten Spielklasse des Landes. Die zehn Teams spielen viermal gegeneinander, nach 18 Partie steht Ferizaj auf Rang neun, was den Abstieg bedeuten würde. Allerdings fehlen zur Relegation nur ein, zum direkten Klassenerhalt nur zwei Punkte.

Das Match im Emirhan Sport Center von Antalya begann für Optik denkbar schlecht. Schon in der 3. Minute gab es Handelfmeter für die Kosovaren. Simeon Hawwary konnte mit einer tollen Parade den frühen Rückstand verhindern. Nach Abschlüssen auf beiden Seiten hatte der FSV in der 35. Minute nach einem Missverständnis in der eigenen Abwehr das Glück des Tüchtigen. Kurz vor der Pause ging der Erstligist doch in Führung, welche Neuzugang Ali Ihsan Keles umgehend ausgleichen konnte. Dabei blieb es bis zum Schluss.