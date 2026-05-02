FSV Optik Rathenow: "Absolut unwürdig, was hier abging" Im Spiel der NOFV-Oberliga Nord bei Tennis Borussia Berlin erwartete Rathenow "ein sauber abgekreidetes American Football-Feld. Dazwischen waren mit mattem Gelb auf hellgrünem Gras Mittelkreis und Strafräume für den Fußballwettkampf angedeutet." von red/pm · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mathias Leschek

Bei der gestrigen Partie des FSV Optik Rathenow in der NOFV-Oberliga Nord bei Tennis Borussia Berlin ereignete sich Unglaubliches. Das Spiel drohte nicht angepfiffen zu werden. Dies teilt der FSV Optik Rathenow auf seiner Internetseite dazu mit:

"Unwürdig, denkwürdig – auf die Partie zwischen TeBe und Optik treffen mehrere Attribute zu. Dabei war lange nicht klar, ob überhaupt angepfiffen wird. Anderthalb Stunden vor dem Anstoß ist Treffpunkt, das hat sich beim FSV seit Jahren bewährt und wurde auch am Freitag so gehandhabt. Etwas Neugier auf die Spielstätte war dabei. Einen freundlichen Empfang, wie er zwischen beiden Vereinen seit vielen Jahren üblich ist, gab es auch diesmal. Also alles wie immer. Bis dann Trainerteam und Spieler hinaus auf den Platz gingen. In all der Zeit als Trainer hat Ingo Kahlisch viel erlebt, aber so etwas wie in Schmargendorf noch nie.

Ein sauber abgekreidetes American Football-Feld erwartete die Gäste. Dazwischen waren mit mattem Gelb auf hellgrünem Gras Mittelkreis und Strafräume für den Fußballwettkampf angedeutet. Es ist ungeheuerlich, wie die Sportstadt Berlin mit ihren Vereinen umgeht! Natürlich ist Tennis Borussia wegen der Sperrung des Mommsenstadions nach Schmargendorf zwangsverwiesen worden. Aber in den Regularien steht auch, dass die gastgebende Elf für die ordnungsgemäße Spielstätte verantwortlich ist. Letztlich mühten sich Vereinsvertreter, Balljungen und andere mit Wassereimern und Besen, die Football-Linien notdürftig zu entfernen.