FSV Oppenheim und Trainer Marek Ignacy trennen sich

Oppenheim. Der FSV Oppenheim, Tabellenletzter der A-Klasse Mainz-Bingen, und Cheftrainer Markus Ignacy haben sich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Nach null Siegen in den ersten sieben Partien droht den Schwarz-Gelben der freie Fall von der Bezirksliga in die B-Klasse.

Ignacy hatte am 13. Spieltag der Serie 2023/24 die erste Mannschaft der Oppenheimer von Marco Streker übernommen. Erst gemeinsam mit Christoph Pinke, dann als alleiniger Chefcoach. „Grund für unsere Entscheidung ist der schwache Saisonstart. Wir haben die selbst gesteckten Ziele nicht erreicht“, sagt Jens Gehindy, Sportlicher Leiter des FSV. „Verein und Trainer sind zur Erkenntnis gelangt, dass die Mannschaft neue Impulse benötigt, um den Turnaround zu schaffen. Gleichzeitig bedanken wir uns ausdrücklich bei Marek für seine akribische und engagierte Arbeit. Er hatte die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und mit viel Herzblut geführt. Das Wohl des Vereins und der Spieler standen für ihn immer im Vordergrund.“ Man befinde sich „in guten Gesprächen“ und sei „zuversichtlich, zeitnah eine langfristige Lösung präsentieren zu können“. Bis dahin übernimmt „Co“ Marcus Jans.