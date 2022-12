FSV Oppenheim: "Könnten sieben bis neun Punkte mehr haben" Der Bezirksligist im Winter-TÜV: Zufrieden mit den meisten Spielen der Hinrunde, trotzdem soll die Leistung der Mannschaft noch konstanter werden

Marco Streker, Trainer des FSV Oppenheim, beantwortete folgende Fragen.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Die Anfangs- und Schlussphase lief sehr gut. 5-6 Spieltage dazwischen haben wir kaum Punkte geholt aufgrund von Urlaubs- und Verletzungspech von wichtigen Spielern. Der Verein möchte frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dementsprechend sind wir mit der Punktausbeute erstmal zufrieden. Auch wenn ich es so sehe, dass wir stand jetzt 7-9 Punkte mehr haben könnten!

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Konstanz ist ein wichtiger Punkt seit 3 Jahren bei uns. Wir schaffen es an guten Tagen jeden Gegner zu bespielen und zu schlagen. Zu oft haben wir versäumt im darauffolgenden Spiel nachzulegen und mal 2 oder 3 spiele hintereinander zu gewinnen und bestätigen. Sehr positiv ist aber die Entwicklung von 2-3 Jungs, die vor 1,5 Jahren noch in der letzten Klasse in der A- Jugend gespielt haben und mittlerweile bei uns zu den Leistungsträgern zählen.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?