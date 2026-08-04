FSV Oderwitz zieht Männermannschaft aus der Landesklasse Ost zurück

– Foto: Steffen Gorks

Was sich über Wochen in der Gerüchteküche des sächsischen Amateurfußballs andeutete, ist nun bitterer Ernst: Der FSV Oderwitz hat seine 1. Männermannschaft mit Wirkung zum 3. August 2026 offiziell vom Landesspielbetrieb des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) abgemeldet. Damit steht fest: Die Landesklasse Ost verliert knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart einen ihrer namhaften Vertreter.

Die Gründe für den drastischen Schritt sind vielschichtig. Auslöser war unter anderem der Rücktritt des sportlichen Leiters, der eine erhebliche Lücke in der sportlichen Führung und der Kaderplanung hinterließ. Hinzu kamen unglückliche Kommunikationsabbrüche innerhalb des Vereins sowie akute Sorgen bezüglich der Kaderbreite, die eine konkurrenzfähige Aufstellung für die lange Saison verhinderte. Auch die Nachwirkungen vorangegangener sportgerichtlicher Probleme wogen bei der Entscheidung schwer.

Der Rückzug hat unmittelbare Konsequenzen für den gesamten Spielbetrieb im Freistaat. Sämtliche angesetzten Begegnungen des FSV Oderwitz in der Landesklasse Ost sowie im Wernesgrüner Sachsenpokal werden für die Saison 2026/2027 abgesetzt, sodass die jeweiligen Spieltagspartner spielfrei haben. Gemäß den Statuten des Sächsischen Fußball-Verbandes folgt nun ein Sportgerichtsverfahren zur formalen Abwicklung des Verfahrens. Für den Oberlausitzer Fußball bedeutet dieser Schritt einen bitteren Verlust, während der Verein sich nun grundlegend neu aufstellen muss.