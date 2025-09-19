 2025-09-19T07:58:00.826Z

Pokal
Der FSV Oberwalluf sorgte am Mittwochabend bereits für die erste Überraschung im Kreispokal Rheingau-Taunus -Archiv
Der FSV Oberwalluf sorgte am Mittwochabend bereits für die erste Überraschung im Kreispokal Rheingau-Taunus -Archiv – Foto: Corinna Beck

FSV Oberwalluf und SG Hohenstein mit Pokalüberraschungen

Oberwalluf bezwingt Eltville trotz Unterzahl mit 3:0 +++ Hohenstein ringt Holzhausen nieder und triumphiert nach einem packenden 3:3 im Elfmeterschießen

Rheingau-Taunus. Bereits am Mittwoch setzte der FSV Oberwalluf ein Ausrufezeichen. Der Kreisoberligist besiegte den Gruppenligisten Spvgg. Eltville mit 3:0 und zog in die nächste Runde ein. Am Donnerstag folgte mit Hohenstein gegen Holzhausen ein wahrer Pokal-Krimi.

Mi., 17.09.2025, 20:00 Uhr
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf
Spvgg. Eltville
Spvgg. EltvilleEltville
3
0
Abpfiff

Im Duell mit Eltville brachte Nick Brox die Gastgeber in der 18. Minute in Führung. Kurz darauf schwächte sich der FSV, als Christopher Piltz Rot sah (36.). Doch auch in Unterzahl verteidigte Oberwalluf konsequent und blieb gefährlich. Phon Hosseus erhöhte (54.), ehe Sascha Brox in der Nachspielzeit (90.+4) alles klar machte.

Eltvilles Trainer Jannik Pleugner fand klare Worte: „Wir waren an dem Tag nie wirklich auf dem Platz. Walluf hat uns kämpferisch geschlagen, selbst in Überzahl. Vielleicht haben wir es nicht ernst genug genommen.“ Ganz anders die Stimmung bei den Siegern. Sportleiter André Seifert lobte: „Von der Einstellung her war das ein super Spiel, wir hatten die Kontrolle. Die Rote Karte war unnötig, aber wir haben uns nicht beirren lassen. Insgesamt hatten wir mehr Chancen, wir waren die bessere Mannschaft.“

Gestern, 20:00 Uhr
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
TGSV Holzhausen
TGSV HolzhausenHolzhausen
7
n.E.
5
Abpfiff

Der A-Ligist SG Hohenstein empfing am Donnerstagabend den Kreisoberligisten TGSV Holzhausen. Nach der frühen Führung durch Justin Schuy (16.) glich Paul Ohlemacher (26.) für die Gastgeber aus. Doch nur vier Minuten später brachte Dominik Bauer die Gäste wieder in Front (30.), ehe Jöel Klein zum 2:2 traf (35.). In Unterzahl – Chubby Nwanks sah Rot (62.) – geriet Hohenstein durch Joel Minor erneut in Rückstand (79.). Doch in der Nachspielzeit gelang Marius Rabenstein aus 30 Metern das 3:3 (90.+4). Im Elfmeterschießen setzte sich Hohenstein mit 7:5 durch.

Holzhausens Patrick Gottlieb sprach von einem „skurrilen Unentschieden“. „Aus kaum Chancen fallen drei Tore. Zwei vermeidbar, und dann haut Rabenstein in der 94. ein Traumtor raus – das muss man anerkennen.“ Sein Team habe „mehr vom Spiel gehabt“, sei aber nicht zwingend genug gewesen.

Die weiteren Ergebnisse:

Gestern, 20:00 Uhr
1. FC Kiedrich
1. FC KiedrichKiedrich
TV Idstein
TV IdsteinIdstein
2
6
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
3
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
SG Orlen
SG OrlenOrlen
1
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
VfR Germania Rüdesheim
VfR Germania RüdesheimRüdesheim
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad
0
7
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
TuS Hahn
TuS HahnHahn
3
0
§ Urteil

Gestern, 20:00 Uhr
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
2
5
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
GSV Born
GSV BornBorn
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
0
8
Abpfiff
+Video

Gestern, 20:00 Uhr
FSV Winkel
FSV WinkelWinkel
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf
0
3
§ Urteil

Gestern, 20:00 Uhr
FC Waldems
FC WaldemsFC Waldems
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf
5
n.E.
6
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa
1
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SG Heftrich/Niederseelbach
SG Heftrich/NiederseelbachSG Heftrich/Niederseelbach
SV Wallrabenstein
SV WallrabensteinWallrabenst.
0
5
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
0
3
Abpfiff

Mi., 17.09.2025, 20:00 Uhr
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
TuS 03 Beuerbach
TuS 03 BeuerbachBeuerbach
1
5
Abpfiff

