FSV Oberwalluf und SG Hohenstein mit Pokalüberraschungen

Rheingau-Taunus. Bereits am Mittwoch setzte der FSV Oberwalluf ein Ausrufezeichen. Der Kreisoberligist besiegte den Gruppenligisten Spvgg. Eltville mit 3:0 und zog in die nächste Runde ein. Am Donnerstag folgte mit Hohenstein gegen Holzhausen ein wahrer Pokal-Krimi.

Im Duell mit Eltville brachte Nick Brox die Gastgeber in der 18. Minute in Führung. Kurz darauf schwächte sich der FSV, als Christopher Piltz Rot sah (36.). Doch auch in Unterzahl verteidigte Oberwalluf konsequent und blieb gefährlich. Phon Hosseus erhöhte (54.), ehe Sascha Brox in der Nachspielzeit (90.+4) alles klar machte.

Eltvilles Trainer Jannik Pleugner fand klare Worte: „Wir waren an dem Tag nie wirklich auf dem Platz. Walluf hat uns kämpferisch geschlagen, selbst in Überzahl. Vielleicht haben wir es nicht ernst genug genommen.“ Ganz anders die Stimmung bei den Siegern. Sportleiter André Seifert lobte: „Von der Einstellung her war das ein super Spiel, wir hatten die Kontrolle. Die Rote Karte war unnötig, aber wir haben uns nicht beirren lassen. Insgesamt hatten wir mehr Chancen, wir waren die bessere Mannschaft.“