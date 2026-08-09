FSV Oberwalluf stimmt sich mit 6:0 auf Spitzenspiel ein Kreisoberligist fertigt FC Kiedrich ab und blickt nun auf Partie gegen Vizemeister SV Walsdorf, der gegen Absteiger SG Rauenthal/Martinsthal gewonnen hat. von Hartmut Steindorf · Gestern, 20:35 Uhr · 0 Leser

Can Taleghani erzielte im Spiel gegen Kiedrich gleich drei Treffer und wurde somit zu Recht von Club-Intimus Andre Seifert zum „Man of the Match“ gekürt. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Rheingau-Taunus. Der FSV Oberwalluf präsentierte sich beim 6:0 beim FC Kiedrich wie aus einem Guss, freut sich nun auf das Spitzenspiel gegen den SV Walsdorf (So., 15 Uhr. Der Vizemeister setzte sich gegen Gruppenliga-Absteiger SG Rauenthal/Martinsthal etwas glücklich mit 2:1 durch. Die SG Beuerbach/Wallrabenstein präsentierte sich beim 3:1 beim TV Idstein mit einer Topleistung. In den Wochentagspielen hatte sich Favorit Rauenthal/Martinsthal beim sicheren 4:1 gegen die SG Schlangenbad keine Blöße gegeben, die SG Laufenselden beim 1:1 in Idstein überrascht und auch die SG Bad Schwalbach/ Langenseifen der favorisierten SG Beuerbach/Wallrabenstein beim 4:4 einen Zähler abgeluchst.

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TV Idstein – SG Beuerbach/Wallrabenstein 1:3 (1:1) Auch gegen die neue Spielgemeinschaft agierte Idstein ohne Fortune, stand gegen die abgezockten Gäste am Ende mit leeren Händen da: „Wir müssen nun die Kurve kriegen. Ein Remis wäre zwar gerechter gewesen, aber es lief nicht rund bei uns“, so Idsteins Trainer Christian Freyer. Das schnelle 0:1 durch Nick Erwe fiel nach einem individuellen Fehler der Heimelf, nach dem Ausgleich von David Schaffer war Idstein eigentlich am Drücker. Das 1:2 durch Mario Hofmann nach einem Standard und die Entscheidung durch Alex Alexiadis, der allerdings nach Auffassung von Freyer dabei deutlich im Abseits stand, besiegelten die Heimniederlage des Aufstiegsaspiranten. Beim Sieger zeigte sich Torwart Timo Wolf reaktionsstark, verhinderte mit guten Paraden mögliche Treffer des TVI.

SV Walsdorf – SG Rauenthal/ Martinsthal 2:1 (1:0) Beide Teams waren sich einig, dass der wichtige Walsdorfer Sieg im Duell der Spitzenteams eher etwas glücklich zustandekam: „Wir hatten mindestens zehn gute Möglichkeiten, während Walsdorf aus drei Chancen zwei Treffer machte. Das hat dann aber auch etwas mit Qualität zu tun“, gab RaMa-Sprecher Daniel Schadel zu. Auch Walsdorfs Spielertrainer Sven Ott sah seine Elf als glücklicher Sieger: „Die Gäste waren spielbestimmend, haben aber halt die Tore nicht gemacht.“ Mohammed Abdel Wabas legte kurz vor der Pause vor, Mario de Oliveira Neto nutzte seine zweite Gelegenheit zehn Minuten vor dem Ende zum 2:0, nachdem er vorher nur Aluminium traf. Der Anschlusstreffer von Marius Fuchs kam zu spät. Beide Teams beklagten sich über den Walsdorfer Naturrasen, der ganz schwierig zu bespielen war.

SG Schlangenbad – SV Johannisberg 1:3 (0:0) Der Aufsteiger hat sich schnell an die Kreisoberliga gewöhnt: „Unsere Elf hielt die besprochene Taktik gut ein, überließ dem Gegner mehr Spielanteile und setzte auf Konter“, so Johannisbergs Robert Lottre. Er sah sein Team mit mehr Torchancen, lobte zudem Youngster Lancelot Smith in der Innenverteidigung. Schlangenbad konnte nur durch Dennis Schneeweiss zum zwischenzeitlichen Ausgleich netzen (Lottre: „Das war vielleicht Abseits“), Sven Mengel, Philip Gergin und Benedikt Franz trafen zum ersten Johannisberger Dreier.

TSG Wörsdorf – SSV Hattenheim 4:2 (1:1) Gute Vorstellung des Gastgebers nach dem Totalumbau: „Wir standen gut in der Defensive, kontrollierten das Spiel und freuten uns, dass die Einwechselspieler sich allesamt gut einfügten“, war TSG-Trainer Almir Calakovic nach dem Dreier gut drauf. Benni Zecovic (2), Yakin Kurtisi und Önay Akin machten die Punkte fest. Hattenheim setzte nur auf Konter, kam durch Vincent Molitor zum zwischenzeitlichen 1:1. Der Treffer von Lukas Przybilla zum 2:4 war nur noch für die Statistik.

FC Kiedrich – FSV Oberwalluf 0:6 (0:3) Starke Leistung der Gäste, die bereits nach 20 Minuten auf 0:3 gestellt hatten. Kiedrich kam im zweiten Durchgang auch zu Gelegenheiten, biss jedoch bei FSV-Keeper Alex Boll auf Granit. Stark beim Sieger Luan Dzygoluk, der mit seiner Hereingabe das Kiedricher Eigentor zum 0:1 vorbereitete. „Man of the Match“ aber natürlich Can Taleghani, der gleich drei Treffer landete. Paul Ott und Robin Saini machten das halbe Dutzend voll. „Das war erste Sahne. Schauen wir jetzt mal, ob wir daheim gegen Walsdorf diese Leistung wiederholen können“, freut sich Andre Seifert auf ein Spitzenspiel.