FSV Oberwalluf mit sieben Zugängen

Can Taleghani

Von der Spvgg. Eltville kehrt Can Taleghani zum FSV zurück, bei dem er zuvor ein Leistungsträger war, bestätigt Spielausschuss-Chef Volker Boehnke. Aus der Eltviller A-Jugend folgt Taleghani noch Sebastian Fahl vom Wiesweg ins Johannisfeld. Wo auch vom SV Erbach Osman Sistek und Tarik Sistek künftig aufschlagen werden. Phol Hosseus blickt auf Jugendzeiten beim FSV zurück, kommt ebenso wie Felix Gödel vom FC Kiedrich zu den Oberwallufern, die auch nächste Saison von Tobias Kopetzky trainiert werden. Blitzzugang Nils Conradi (vorher SG Ra/Ma) ist bereits für den FSV am Ball, hat ebenfalls für 2024/25 zugesagt. Boehnke sieht die Planung noch nicht als abgeschlossen an.