FSV Oberwalluf: Fokus auf Stabilität und Rückkehrer

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der FSV Oberwalluf. Zum A-Ligisten hat uns Andre Apitz-Seifert, sportlicher Leiter in Oberwalluf, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung ist gut! Wir sind zufrieden mit der Hinrunde, auch wenn wir aus manchen Spielen mehr hätten mitnehmen wollen. Aber dann waren auch wieder Spiele dabei, bei denen man sich weniger erwartet hat. Da wir sowohl mit Robin Saini und Paul Ott (beide Kreuzbandriss), als auch mit Adam Schomberg (Operation am Schultergelenk) in der Hinrunde auf einige unserer Spieler der ersten Mannschaft verzichten mussten, können wir uns eigentlich nicht beschweren."

"Schwer zu sagen, aber an sich können wir uns nicht beklagen und wie das immer so ist: Es kann nicht alles perfekt laufen und damit muss man umgehen können."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Antwort: einige wenige. Wir verlieren im Winter drei Spieler: Nikolaj Galicin an den SV Italia Wiesbaden, Maurice Keil an den FC Kiedrich und Steven Leber, dessen Ziel noch unbekannt ist, wobei hier nur Nikolaj fest zur ersten Mannschaft gehörte. Allerdings werden wir im Winter auch einen Neuzugang begrüßen dürfen, was bei uns eigentlich eher untypisch ist. Nachdem sich Kamil Grudzinski im Sommer als absoluter Glücksgriff erwiesen hat, erhoffen wir uns dies auch von seinem Freund Patryk Mirosz. Patryk wird ebenfalls von SC Polonia Wiesbaden ins Johannisfeld wechseln."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir möchten eine möglichst stabile Rückrunde spielen und hoffen, dass einige unserer Langzeitverletzten dann auch wieder mit am Start sein werden."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Schwer zu sagen. Von den drei Teams an der Spitze, sehe ich Idstein und Orlen am stärksten, hier möchte ich mich aber nicht festlegen, wer das Rennen am Ende machen wird. Zu den Absteigern möchte ich mich ungern äußern, hier kann noch alles passieren."

Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.