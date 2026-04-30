FSV Neunkirchen-Seelscheid stellt die Weichen für die Zukunft

Neunkirchen freut sich über Zusagen – Foto: Christoph Tiroux

Ein zentraler Erfolgsfaktor war dabei die gelungene Integration zahlreicher Nachwuchstalente aus der letztjährigen A-Jugend-Mannschaft der Mittelrheinliga. Die jungen Spieler, zuletzt betreut von Stürmer Marc Schneider haben dem Team spürbar frischen Schwung verliehen und sich schnell im Seniorenbereich etabliert.

Neunkirchen freut sich über Verlängerungen

Umso erfreulicher ist es für den Verein, dass es gelungen ist, diese begehrten Talente auch über die laufende Saison hinaus an sich zu binden. So haben Mittelfeldspieler Jonas Friesen, derzeit verletzungsbedingt außer Gefecht und Kjell Simnonia bereits ihre Zusage für eine weitere Saison gegeben.

Hier hat der Verein eine klare Linie formuliert. Nur Angebote aus der Regionalliga würden überhaupt Anlass für weiterführende Gespräche geben, andernfalls greifen die Zusagen für die kommende Saison.

Auch mit den Führungsspielern rund um Jona Ehses, Simon Stokowy und Marc Schneider, sowie den Leistungsträgern Tom Wieschebrock, Tim Dreilich, Philipp Schulz, Patrick Busch, Niklas Krämer und Moritz Tel konnte verlängert werden. Die Gespräche mit nahezu allen weiteren Spielern des Kaders sind ebenfalls weit fortgeschrittenen. Entsprechend zufrieden zeigt sich die sportliche Leitung um Jan Henrik Heinen:

„Das Gesicht unserer Mannschaft wird sich – wenn überhaupt – nur punktuell verändern. Spieler und Trainer haben hier eine besondere Gruppe geformt, zu der man einfach gerne dazugehören möchte. Genau das spürt man auch in den Gesprächen.“