FSV muss sich beim SSV Anhausen geschlagen geben

Die Gäste aus Wehringen starteten stark in die Partie und hätten bereits in den ersten 10 Minuten mit zwei hochkarätigen Chancen in Führung gehen müssen. In der 12. Minute war es dann soweit: Franka Friedrich nutzte eine Ecke von Anna Gehendges und schob nach wildem Gestocher im Strafraum zur verdienten Führung ein.