🗣: FSV muss "lernen, einen dreckigen Sieg einzufahren" – SVM furios

Gleich drei Spiele standen zum 5. Spieltag der Landesliga Südwest an diesem Samstagnachmittag an. Die Spielberichte und erste Stimmen zum Spieltag.

Spiele am Samstag: Jetzendorf empfing Oberweikertshofen – Manching in Kempten

Der SV Manching dreht ein irres Spiel trotz Unterzahl und 0:3 und gewinnt am Ende dennoch. Im Kellerduell in Kempten feiert die Köz-Elf den 4:3-Auswärtserfolg und den ersten Dreier der bisherigen Saison. Doch ganz von vorne. Denn bescheidener hätte das Spiel aus Sicht der Gäste nicht beginnen können. Nach nur zwei Minuten brachte Ivan Buric die Hausherren in Führung. Kenta Wataru erhöhte in der 24. Spielminute auf 2:0. Maximilian Eberwein traf nur drei Zeigerumdrehungen später – aber ins eigene Tor, sodass die Manchinger nach nur 27 Minuten bereits mit 0:3 hinten lagen. Doch dann folgten die sieben Minuten des Sebastian Graßls. In der 35. Minute erzielte er das 1:3. Kurz vor Pausenpfiff netzte er per Strafstoß zum 2:3 ein (42.), Manching war wieder da. Nach dem Seitenwechsel folgte dann der nächste Paukenschlag für die Gäste. Emanuel Gstettner sah in der 59. Minute die Ampelkarte und wurde vorzeitig zum Duschen geschickt. Doch es war erneut der SV Manching, der zuschlug. Da kommt der zweite Mann des Spiels ins Spiel. Rainer Meisinger, in der 60. Spielminute – nach dem Platzverweis – eingewechselt, machte innerhalb von zwei Minuten die Sensation perfekt. Manching brachte die 4:3-Führung dann über die Schlussminuten. FC Kempten – SV Manching 3:4

FC Kempten: Buron Aurhammer, Raphael Meßlang, Medhat Mekhimar (46. Manuel Wiedemann), Leon Echtler, Kenta Watari, Giuseppe Matera, Bahadir Yilmaz (70. Marian Halder), Marcell Graf (79. Mohammad Walizada), Ahmed Mekhimar, Ivan Buric (62. Jeremy Holzer), Finn Steurer - Trainer: Kevin Hailer

SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein (85. Furkan Kilik), Luca Oehler, Romeo Öxler (31. Rayen Kouki), Emanuel Gstettner, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek (85. Jordi Muntada Knapp), Nico Daffner, Tarik Ahmetovic, Fabian Neumayer - Trainer: Cüneyt Köz

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Ivan Buric (2.), 2:0 Kenta Watari (24.), 3:0 Maximilian Eberwein (27. Eigentor), 3:1 Sebastian Graßl (35.), 3:2 Sebastian Graßl (42. Foulelfmeter), 3:3 Rainer Meisinger (73.), 3:4 Rainer Meisinger (75.)

Gelb-Rot: Emanuel Gstettner (59./SV Manching/)

Der FSV Pfaffenhofen bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage. Beim Aufsteiger FC Stätzling kommt die Dietrich_Elf aber nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Es dauerte bis tief in die zweite Hälfte, ehe der erste Treffer des Spiels fiel. Samuel Zrieschling, erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt, netzte in der 66. Spielminute zur Pfaffenhofener Führung ein. Diese hielt aber nur 13 Minuten, ehe Paul Iffarth den 1:1-Ausgleichstreffer markierte, der letztlich auch den Endstand darstellte. Der FSV klettert vorerst auf Rang sechs, Stätzling klettert auf die 13. Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Wir haben ein schweres Spiel unter extrem heißen Bedingungen erwartet – und genau das ist eingetreten. Die Anfangsphase verlief schleppend, wir waren nicht richtig im Spiel und hätten in dieser Phase durchaus in Rückstand geraten können. Doch mit zunehmender Spielzeit haben wir besser ins Spiel gefunden, den Gegner mehr in Bewegung gebracht und uns mehr Zugriff erarbeitet. Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten wir eine starke Druckphase aufbauen, mit mehreren guten Abschlussmöglichkeiten. Ein vermeintlicher Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. In Unterzahl, nach einer zehn-minütigen Zeitstrafe für Simon Heigl, gelang uns dennoch das 1:0 durch Samuel Zrieschling. Leider konnten wir die Führung nicht bis zum Ende halten und so führte eine Unachtsamkeit in der Defensive zum Ausgleich. Nach dem 1:1 haben wir nochmals alles reingeworfen, waren in Überzahl und konnten mehrere Standards sowie einen gefährlichen Fernschuss herausspielen, der jedoch stark pariert wurde. Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel. Dennoch gibt es keinen Vorwurf an die Mannschaft – wir haben uns im Laufe der Partie gesteigert, uns auf die äußeren Umstände eingestellt und bis zum Schluss auf Sieg gespielt. Umso ärgerlicher, dass wir das 1:0 nicht über die Zeit bringen konnten. Wir müssen lernen, auch mal einen „dreckigen“ Sieg einzufahren – heute wäre das definitiv möglich gewesen.« FC Stätzling – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:1

FC Stätzling: Fabian Rosner, Alexander Meixner, Nick Sautter (90. Maximilian Reitmeier), Maximilian Pletschacher, Koray Can, Mert Sert, Luca Lenz, Daniel Palluch (61. Luis Lindermayr), Vincent Stegmiller (75. Tim Sautter), Alexander Seifert (78. Markus Böck), Paul Iffarth - Trainer: Loris Horn

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin, Simon Berger (46. Samuel Zrieschling), Paul Starzer, Michael Senger, Jonas Redl (81. Moritz Zierer), Thomas Rausch, Simon Heigl (87. Manuel Riebold), Luka Brudtloff, Gabriel Hasenbichler (68. Maurice Untersänger) - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

Schiedsrichter: Michael Emmert (Flachslanden) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Samuel Zrieschling (66.), 1:1 Paul Iffarth (79.)

Gelb-Rot: Maximilian Pletschacher (83./FC Stätzling/)