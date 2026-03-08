Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
FSV Manderbach bleibt am Drücker
Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg hält der Höhenflug des FSV Manderbach an. Doch das gilt ebenso für die anderen ebenfalls siegreichen Teams aus der Spitzengruppe +++
Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg hält der Höhenflug des FSV Manderbach an. Doch das gilt ebenso für die anderen ebenfalls siegreichen Teams aus der Spitzengruppe: Türkgücü Dillenburg, SSV Langenaubach und SSV Dillenburg. Im Kampf um den Klassenerhalt verbuchte der SSV Wissenbach seine nächsten drei Punkte.