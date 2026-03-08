 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligabericht

FSV Manderbach bleibt am Drücker

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg hält der Höhenflug des FSV Manderbach an. Doch das gilt ebenso für die anderen ebenfalls siegreichen Teams aus der Spitzengruppe +++

von Redaktion · Heute, 20:49 Uhr · 0 Leser
Kaan Aktas (Mitte) behauptet den Ball gegen Ambachs John Eberhard (r.), beobachtet von Yazan Al Shareef. © Jonathan Ortmann
Kaan Aktas (Mitte) behauptet den Ball gegen Ambachs John Eberhard (r.), beobachtet von Yazan Al Shareef. © Jonathan Ortmann

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg hält der Höhenflug des FSV Manderbach an. Doch das gilt ebenso für die anderen ebenfalls siegreichen Teams aus der Spitzengruppe: Türkgücü Dillenburg, SSV Langenaubach und SSV Dillenburg. Im Kampf um den Klassenerhalt verbuchte der SSV Wissenbach seine nächsten drei Punkte.

