FSV Mainz: U23 in engem Kontakt mit 05-Profis Unterbau und Bundesliga-Team laufen auch oft im gleichen System auf

Mainz . 3-5-2, manchmal 3-4-3 – das System ist dasselbe, und das ist kein Zufall. Die U23-Fußballer des FSV Mainz 05 werden in enger Abstimmung mit den Bundesligaprofis geführt. „Ich gestalte Spielphilosophie und System grundsätzlich so, dass die Spieler auch bei Bo spielen können“, sagt U23-Trainer Jan Siewert vor dem Regionalliga-Heimspiel gegen Astoria Walldorf (Samstag, 14 Uhr).

Die Absprachen mit Chefcoach Svensson („Bo kommt jeden Tag auf dem Weg ins Büro bei mir vorbei, wir hatten schon in meiner Zeit als Junioren-Cheftrainer einen engen Austausch“) und vor allem dessen Assistent Babak Keyhanfar beschreibt Siewert als eng und regelmäßig. „Ich schaue mir auch ab und zu Trainingseinheiten der Profis an und greife auf, was Bo auf den einzelnen Positionen fordert“, sagt Siewert, „zudem gibt es Themen, die ich selbst setze.“