Allgemeines
FSV Mainz II verpasst Rang zwei, TSG Balingen kassiert halbes Dutzend

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 17. Spieltags

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Zum Abschluss der Hinrunde in der Regionalliga Südwest kassierte die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 einen späten Rückschlag und rutscht dadurch auf den sechsten Rang ab. Im Keller kassierte die TSG Balingen ebenfalls einen herben Dämpfer.

Gestern, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
0
0
Ein zähes Spitz-gegen-Keller-Duell ohne Tore, in dem SGV Freiberg trotz Feldvorteilen gegen das dichte Bollwerk von Bayern Alzenau nicht durchkam. Beide Seiten blieben im letzten Drittel ohne die nötige Präzision.

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
1
1
Abpfiff
FSV Frankfurt startete wuchtig und ging durch Cas Peters (9.) früh in Führung, doch Tim Korzuschek (35.) stellte für SG Barockstadt noch vor der Pause auf Remis. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide, klare Chancen blieben selten.

Gestern, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
0
1
Abpfiff
SV Sandhausen setzte durch Kwabenaboye Appiah Schulz (8.) einen frühen Nadelstich und verteidigte den Vorsprung mit viel Disziplin. Trotz Gelb-Rot gegen Pablo Zahnen-Martinez (75.) geriet der knappe Auswärtssieg nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Gestern, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
1
1
Kickers Offenbach traf durch Keanu Staude (32.), ehe KSV Hessen Kassel spät antwortete: Benjamin Girth (81.) rettete den Hausherren einen Punkt. In einer intensiven Schlussphase blieb die Partie bis zum Abpfiff offen.

Gestern, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
1
2
Nach der frühen Roten Karte gegen Laurin Tost (11./Notbremse) brachte Serkan Firat (45.+1) TSV Steinbach Haiger in Front, ehe Hasan Pepic (61.) für Bahlingen ausglich; kurz darauf sah Aaron Manu (60./Notbremse) ebenfalls Rot. In Gleichzahl setzte sich die Effizienz der Gäste durch, Eros Dacaj (71.) entschied die Begegnung.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
1
1
Abpfiff
TSV Schott Mainz belohnte sich spät durch Alexander Luigi Rimoldi (72.), doch SV Eintracht Trier antwortete in der Schlussphase per Tim Sausen (88.). Insgesamt ein gerechtes Remis mit Chancen auf beiden Seiten.

Gestern, 14:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
3
1
Mert Tasdelen (11.) eröffnete für SG Sonnenhof Großaspach, Flamur Berisha (24.) glich für die SV Stuttgarter Kickers aus; Loris Maier drehte die Partie mit einem Doppelpack (39., 80.). Die Gastgeber spielten den Sieg trotz Gelb-Rot für Tasdelen (52.) abgeklärt nach Hause.

Heute, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
2
1
Abpfiff

Nach einer halben Stunde brachte Fabian Rüdlin die Hausherren per Elfmeter in Führung. Nach 55 Minuten war es Daniel Gleiber, der nach einem Einwurf per Distanzschuss für Mainz ausglich. Den Lucky-Punsch hatte allerdings der SC Freiburg II in Person von Jack James parat. Der Joker traff in der 88. Minute zum umjubelten 2:1.

Heute, 14:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
6
0

Sechs Tore kassierte die TSG Balingen beim FC-Astoria Walldorf. Bereits nach sechs Minuten sorgte Felix Kendel für das frühe 1:0. Bis zur Pause erhöhten Muhammed Yasin Batuhan Zor (13.) und Marcel Carl (31.) auf 3:0. Direkt nach dem Seitenwechsel sah Balingens Jonas Brändle die rote Karte. Im Anschluss spielten die Hausherren ihre Überzahl aus und trafen durch Marcel Carl (67.), Iosif Maroudis (77.) und Baton Hajrizaj (90.) zum verdienten 6:0.

