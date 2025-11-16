FSV Mainz II verpasst Rang zwei, TSG Balingen kassiert halbes Dutzend

Zum Abschluss der Hinrunde in der Regionalliga Südwest kassierte die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 einen späten Rückschlag und rutscht dadurch auf den sechsten Rang ab. Im Keller kassierte die TSG Balingen ebenfalls einen herben Dämpfer.
Nach einer halben Stunde brachte Fabian Rüdlin die Hausherren per Elfmeter in Führung. Nach 55 Minuten war es Daniel Gleiber, der nach einem Einwurf per Distanzschuss für Mainz ausglich. Den Lucky-Punsch hatte allerdings der SC Freiburg II in Person von Jack James parat. Der Joker traff in der 88. Minute zum umjubelten 2:1.
Sechs Tore kassierte die TSG Balingen beim FC-Astoria Walldorf. Bereits nach sechs Minuten sorgte Felix Kendel für das frühe 1:0. Bis zur Pause erhöhten Muhammed Yasin Batuhan Zor (13.) und Marcel Carl (31.) auf 3:0. Direkt nach dem Seitenwechsel sah Balingens Jonas Brändle die rote Karte. Im Anschluss spielten die Hausherren ihre Überzahl aus und trafen durch Marcel Carl (67.), Iosif Maroudis (77.) und Baton Hajrizaj (90.) zum verdienten 6:0.
