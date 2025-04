FSV Mainz II springt über den Strich, TSV Steinbach siegt in Überzahl

Der FC 08 Homburg drehte ein umkämpftes Spiel gegen den 1. Göppinger SV und gewann mit 2:1. Filip Milisic brachte die Gäste per Foulelfmeter in der 24. Minute in Führung. Homburgs David Hummel vergab seinerseits einen Strafstoß in der 49. Minute, scheiterte dabei an Torhüter Enrico Alejandro Piu. Besser machte es Minos Gouras, der in der 40. Minute zum Ausgleich traf. In der 69. Minute sorgte Markus Mendler für den Siegtreffer der Gastgeber. ---

Der FC-Astoria Walldorf feierte beim Tabellenletzten FC 08 Villingen einen 2:1-Auswärtssieg. Bereits in der Anfangsphase stellten die Gäste die Weichen: Jannis Boziaris traf in der 13. Minute zum 1:0, Jonas Arcalean erhöhte in der 24. Minute auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Eduard Heckmann in der 90. Minute kam für Villingen zu spät. ---

Einen Achtungserfolg landete der FC Gießen beim SC Freiburg II. In einer lange ausgeglichenen Partie erzielte David Siebert in der 69. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Auswärtssieg. Gießen verbessert sich damit auf 27 Punkte. Freiburg II bleibt mit 40 Zählern im oberen Tabellenmittelfeld. ---

Der Bahlinger SC gewann bei der SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit 1:0. Laurin Tost erzielte bereits in der 8. Minute den einzigen Treffer des Tages. Es war ein kampfbetontes Spiel, in dem die Gäste ihre Führung mit Einsatz verteidigten. Bahlingen zieht damit in der Tabelle mit Göppingen gleich, Fulda bleibt bei 32 Punkten stehen. --- Di., 01.04.2025, 19:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 Eintr. Trier TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II 0 4 Abpfiff Die TSG 1899 Hoffenheim II festigte mit einem klaren 4:0-Auswärtserfolg bei Eintracht Trier ihre Spitzenposition in der Regionalliga Südwest. Florian Micheler brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (42.), ehe Luka Djuric per Foulelfmeter (62.) und wenig später mit einem zweiten Treffer (71.) den Vorsprung ausbaute. Den Schlusspunkt setzte David Mokwa in der 80. Minute. --- Di., 01.04.2025, 19:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kickers Offenbach Offenbach 4 1 Kickers Offenbach musste im Aufstiegskampf einen herben Dämpfer hinnehmen. Beim KSV Hessen Kassel unterlagen die Offenbacher deutlich mit 1:4. Jan Dahlke erzielte das 1:0 in der 15. Minute, Nikos Zografakis erhöhte in der 39. Minute. Nach dem Seitenwechsel trafen erneut Dahlke (58.) und Zografakis (63.) zur klaren Kasseler Führung. Sascha Korb gelang in der 81. Minute nur noch der Ehrentreffer. ---

Im Duell im Ahorn Camp Sportpark zeigte sich der TSV Steinbach Haiger effizient. Jonas Singer erzielte in der 64. Minute den einzigen Treffer der Partie. Eintracht Frankfurt II verlor in der 69. Minute Max Hauswirth durch eine Rote Karte nach einem harten Foulspiel. Mit dem Sieg kommt Steinbach nun auf 46 Punkte und liegt auf dem sechsten Tabellenplatz, während Frankfurt mit 28 Zählern nur noch einen Punkt vom direkten Abstiegsplatz entfernt ist. ---