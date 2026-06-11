FSV Mainz 05 in Pfeddersheim:„Anreise zu Fuß oder mit dem Rad“

Rund um das Spielfeld des Pfeddersheimer Uwe-Becker-Stadions dürfte es beim Clubpartnerspiel der 05er sicher sehr voll werden. Archivfoto: Rudolf Uhrig

Pfeddersheim. In rund dreieinhalb Wochen werden auffällig viele Fußballfans durch Pfeddersheim ziehen. Mehr als bei Heimspielen von Landesligist TSG Pfeddersheim üblich. Alle mit dem Ziel, die Heimspielstätte der TSG zu erreichen. Dort gastiert am 4. Juli der Bundesligist 1. FSV Mainz. Und das aus gutem Grund: Die Pfeddersheimer hatten bei der Auslosung des diesjährigen Clubpartnerspiels Glück und „gewannen“ ein Testspiel gegen die 05er, das wohl dafür sorgen wird, dass der Wormser Vorort an seine Kapazitätsgrenzen stoßen wird.

Alle Infos zum Ticketverkauf, der Fan-Anreise und welche 05er wohl fehlen werden, lest ihr im Plus-Artikel der Wormser Zeitung.