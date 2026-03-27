FSV Mainz 05 II, TSV Schott und ein 7:1 In den Regionalliga-Duellen zwischen Mainz 05 II und dem TSV Schott Mainz geht es ums Prestige +++ Am Samstag steht die nächste Ausgabe bevor +++ Der Blick auf die bisherigen Kapitel von Torben Schröder · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Mit Biss: Ein Zweikampf aus dem Hinspiel zwischen dem TSV Schott Mainz (in Weiß) und Mainz 05. Foto: Kevin Fischer - Archiv

Mainz. 7:1 steht es. Den U23-Fußballern des FSV Mainz 05 ist es offenkundig wichtig, in den Regionalliga-Derbys gegen den TSV Schott Mainz klarzustellen, wer die Nummer eins in der Landeshauptstadt ist. Diesen Samstag (14 Uhr) im Bruchwegstadion will der Aufsteiger dem Bundesliga-Unterbau mal wieder ein Schnippchen schlagen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Das erste Derby: Über 2.000 Zuschauer sehen in der Premierensaison des TSV im Herbst 2017 Jannik Mauses goldenes Tor für die 05er. An Keeper Finn Dahmen ist für Jan Just, Silas Schwarz und Co. kein Vorbeikommen. „Sie spielen gut, haben eine gute Ordnung, bolzen nicht“, lobt 05-Trainer Dirk Kunert die von Sascha Meeth trainierten Platzherren. Das werde irgendwann belohnt. Dennoch steht am Saisonende der Abstieg.

Das Bruchweg-Debüt: Die 05er gewinnen das Rückspiel trotz langer Unterzahl vor 1.100 Zuschauern durch Karl-Heinz Lappes Doppelpack 2:0 – direkt vor Jost Mairoses Abi-Ball. Der TSV ist recht 05-lastig besetzt, es ist ein prestigeträchtiges Wiedersehen. Stürmer Arif Güclü rotiert aus Personalnot neben „Capitano“ Marco Senftleben ins Abwehrzentrum. Der erste Sieg: Nach der Rückkehr 2020 gewinnt der TSV seine ersten vier Heimspiele und haut den großen Stadtnachbarn 3:0 weg – wegen Corona ohne Zuschauer, der Livestream ist eine Neuheit. Meeth spiegelt mit Leon Kern und Dominik Ahlbach an Bord die 05er. „Es zeichnet uns aus, dass jeder wirklich Bock auf Zweikämpfe hat“, strahlt 2:0-Schütze Schwarz. Tim Hansen pariert zwei frühe Hochkaräter, dann marschiert nur noch der TSV. Beim FSV wackeln die Wände, eine solche Schmach gegen den kleinen Stadtnachbarn wird nicht gern gesehen – und sollte sich auch nicht wiederholen.