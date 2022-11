FSV Mainz 05 II: Daten und Fakten zum nächsten Gegner der Spatzen

DER TRAINER Seit Juli 2020 arbeitet Jan Siewert für den FSV Mainz 05, zunächst als Cheftrainer Nachwuchs. Seit Sommer ist er nun ausschließlich für die U23 verantwortlich. Für ein Spiel durfte der 40-jährige an der Seitenlinie der Profis stehen und das ausgerechnet beim FC Bayern München (5:2). Nach einem Engagement beim DFB trainierte Siewert Rot-Weiss Essen in der 3. Liga. Über den VfL Bochum und Borussia Dortmund II ging es für ihn auf die große Bühne der Premier League. Im Januar 2019 löste er David Wagner als Trainer von Huddersfield Town ab. Nach dem Abstieg trennten sich jedoch die Wege.

DER TORJÄGER

Kaito Mizuta traf für den Nachwuchs der 05er am häufigsten – nämlich sieben Mal und damit fast genauso oft, wie Lucas Röser (8).

Der 22-jährige Japaner spielt seine zweite Saison beim FSV Mainz 05 II und hat in dieser Saison 15 Einsätze vorzuweisen.

Bevor er nach Rheinland-Pflanz wechselte, war er bereits für den SV Strealen in der Regionalliga West am Ball.

DIE EHEMALIGEN

Direkt aus Mainz an die Donau ging es im Sommer für Romario Rösch. Der 23-jährige kehrte damit in seine Heimat zurück, denn bei den Spatzen wurde er ausgebildet, bevor es über den FC Augsburg und Roda Kerkrade in Holland nach Mainz ging.

Für den „Karnevalsverein“ stand Romario Rösch 65 Mal in der Regionalliga Südwest auf dem Platz, dabei erzielte er sechs Tore und bereitet sieben vor.

Einmal wurde er auch in der Bundesliga eingewechselt, dabei trug er das Trikot mit der Nummer 43 – heute seine Rückennummer beim SSV.