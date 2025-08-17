FSV Mainz 05-Frauen: Nicht träumen, sondern ankommen

Mainz. Die Erinnerung an die Aufstiegsparty ist noch frisch – und mit diesem Rückenwind starten die Fußballerinnen des FSV Mainz 05 in neue Abenteuer. Am Sonntag steht die DFB-Pokal-Partie beim VfB Stuttgart an, am Samstag, 23. August, empfangen die 05erinnen zum Zweitliga-Auftakt um 17.30 Uhr den SC Sand im Bruchwegstadion. Nadine Kreß, die Sportliche Leiterin, spricht im Interview über Vorfreude und die größere Aufmerksamkeit für Frauenfußball.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Frau Kreß, das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht an – wie groß ist die Vorfreude?

Worauf freuen Sie sich in dieser Zweiten Liga am meisten?

Riesig. Das Pokalspiel beim VfB Stuttgart ist ja eine Neuauflage aus der letzten Saison, das bringt einen Extra-Reiz. Natürlich aber ist die Vorfreude auf die Zweite Liga groß. Weil wir in den letzten Jahren das große Ziel hatten, dahin zu kommen.

Diese Liga ist insgesamt natürlich sehr reizvoll. Viele namhafte Vereine, die entsprechend auch Spielstätten vorweisen, die die Auswärtsspiele attraktiver machen. Und dadurch, dass wir alle unsere Heimspiele im Bruchweg-Stadion austragen dürfen, haben wir auch dort eine besondere Atmosphäre.

Wie viel Rückenwind bringt euch das Stadion?

Sehr viel. Wer schon in den letzten Saisons bei unseren Spielen im Stadion war, der hat gespürt, welche sehr spezielle Energie hier entstehen kann. Ich glaube, es macht mit jeder einzelnen Spielerin was, wenn sie hier spielt und eben nicht auf einem normalen Sportplatz. Da werden alle auch die letzten Prozente noch mal rauskitzeln können.

Was wird eure größte Herausforderung?

Unsere Leistung auf Dauer abzurufen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir gut reinkommen. Das wird schwierig genug, das Auftaktprogramm ist kein leichtes. Und dann ist die Saison natürlich hinten raus auch sehr lang. Da müssen wir von Woche zu Woche auch die Power und die Energie auf den Platz kriegen.

Sechs Zugänge hat 05 bislang – auf wen können sich die Fans besonders freuen?

Ich will da niemanden hervorheben. Jede von den sechs bringt ihre Qualitäten mit. Es wird sich zeigen, wer direkt einschlägt, wer vielleicht aber auch noch ein bisschen Zeit braucht zur Entwicklung.

Die Zweite Liga bedeutet mehr Aufwand – wie sehr ist der Etat gestiegen?

Der ist auf jeden Fall gestiegen, weil in der Tat der Aufwand größer ist. Je nach Gegner müssen wir entscheiden, ob wir das Ganze auswärts mit einer Tagesreise oder mit Übernachtung angehen.

Wie muss man sich den Etat vorstellen? Um ein Drittel gestiegen? Verdoppelt?

Konkrete Zahlen nenne ich nicht. Er ist auf jeden Fall höher als in der Regionalliga. Auch die Heimspiele werden im Stadion für uns einen anderen Kostenfaktor mit sich bringen.

Wie lautet euer Saisonziel?

Unser Wunsch ist es natürlich, dass wir nicht direkt in den Abstiegskampf geraten. Wir wollen am Ende im gesicherten Mittelfeld landen. Wir haben einen guten Kader. Aber wie gesagt: Vieles hängt natürlich auch von Verletzungen ab. Wer ist fit, wer braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit in der Entwicklung? Wir wollen uns erstmal finden in der Zweiten Liga, ohne groß zu träumen. Lieber von Woche zu Woche denken und unsere Leistung auf den Platz bringen.

Was ist Ihr größter Wunsch für die neue Saison?

Dass wir den Frauenfußball in Mainz und in der Umgebung noch breiter streuen können, dass die Aufmerksamkeit ein bisschen größer wird, dass wir weitere Fans zu uns ins Stadion lotsen können. Ich glaube, die Frauen-EM hat dafür gesorgt, dass die Aufmerksamkeit für den Frauenfußball noch mal gestiegen ist. Die Zuschauerzahlen sowohl am Fernseher als auch in den Stadien haben gezeigt, dass da viel Potenzial ist.

Für das Bundesliga-Auftaktspiel der FC-Bayern-Frauen in der Allianz-Arena sind schon 40.000 Tickets verkauft.

Ja, das wird jetzt eine Rekordkulisse. Insgesamt tut sich schon sehr, sehr viel. Wäre schön, wenn sich diese positive Entwicklung auch bei uns am Bruchweg zeigen würde.

Wo sehen Sie die 05-Frauen in fünf Jahren?

Natürlich hoffe ich, dass wir zumindest in der in der gleichen Liga spielen, wenn nicht sogar noch eine Liga drüber. Uns ist aber ganz wichtig, dass wir einen Schritt nach dem anderen gehen, dass wir unsere Infrastruktur verbessern. Und dass wir da nicht drei Stufen überspringen, denn das wäre letztlich nicht gesund und würde eher schnell wieder zusammenfallen. Wichtig ist ein stabiles, solides Fundament. Auf dem wir auch unsere Nachwuchsarbeit weiter ausbauen und unsere eigenen Talente ausbilden.





