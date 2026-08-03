FSV Luckenwalde: "Wir sind gut beraten, den Blick nach vorn zu werfen"

Auch eine numerische Überlegenheit im zweiten Spielabschnitt nach der Gelb-Roten Karte gegen Ali Mohammed Kasola in der 51. Spielminute konnte das Team nicht zu eigenen Treffern nutzen. Stattdessen setzte Endi Jupolli in der 71. Minute den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand. Der neue Trainer und Ex-Profi Patrick Weiser wartet damit weiterhin auf seinen ersten Punktgewinn sowie den ersten Sieg mit seiner neuen Mannschaft. Die Enttäuschung nach den ersten beiden Partien ist spürbar, doch der Blick richtet sich nun umso entschlossener nach vorne.

Für den Regionalligisten aus Luckenwalde verlief der Start in die neue Spielzeit keineswegs nach Maß. Nach der Auftaktniederlage am ersten Spieltag verlor der FSV 63 Luckenwalde auch das darauffolgende Auswärtsspiel beim RSV Eintracht 1949 deutlich mit 0:3. Vor 318 Zuschauern geriet die Mannschaft im vergangenen Duell bereits in der ersten Halbzeit ins Hintertreffen. Tim Göth schoss die Gastgeber in der 28. Spielminute mit 1:0 in Führung, ehe Ernes Smailovic nur wenig später in der 33. Minute auf 2:0 erhöhte.

Die klare Zielsetzung vor dem morgigen Auswärtsspiel

Bereits am morgigen Dienstag bietet sich um 19 Uhr die nächste Gelegenheit zur sportlichen Wiedergutmachung. Am 3. Spieltag der Regionalliga Nordost steht die schwere Auswärtsaufgabe beim 1. FC Magdeburg II auf dem Programm. Die Gastgeber erwischten einen gelungenen Start in die Saison und gehen mit entsprechend viel Rückenwind in die morgige Begegnung.

Im Lager der Gäste lässt man sich von den bisherigen Misserfolgen jedoch keineswegs entmutigen. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel bringt die Einstellung der Mannschaft unmissverständlich auf den Punkt: „Die Herangehensweise für morgen ist klar: Wir wollen unsere ersten Punkte der Saison holen. Wir brauchen nicht so viel über die ersten beiden Partien nachdenken. Wir sind gut beraten, den Blick nach vorn zu werfen. Magdeburg kam gut aus den Startlöchern und wird sicher mit viel Selbstvertrauen zu Hause auftreten. Personell müssen wir nur auf unsere Langzeitverletzten verzichten.“

Volle Konzentration auf das Flutlichtduell in Magdeburg

Mit dem klaren Auftrag, den Bock umzustoßen und die ersten Zähler einzufahren, reist die Mannschaft von Patrick Weiser nach Magdeburg. Die personellen Bedingungen lassen zumindest ein Stück weit Hoffnung zu, da der Trainerstab bis auf die Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen kann. Um 19 Uhr geht es in Magdeburg darum, die nötige defensive Stabilität zu zeigen, die gebotenen Chancen konsequent zu nutzen und den ersten Erfolg in dieser Spielzeit zu erzwingen. Ein Auswärtserfolg am morgigen Dienstagabend wäre nicht nur für das Punktekonto von immenser Bedeutung, sondern würde auch Trainer Patrick Weiser und dem gesamten Team das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in einer kräftezehrenden Saison verleihen.