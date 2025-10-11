FSV Luckenwalde: "Wir haben uns das auf jeden Fall anders vorgestellt"

Ein bitterer Nachmittag für den FSV 63 Luckenwalde: Der Regionalligist scheidet im Achtelfinale des Brandenburger Landespokals beim zwei Klassen tieferen Oranienburger FC Eintracht 1901 mit 1:3 aus. Vor 160 Zuschauern erlebte die Mannschaft von Trainer Michael Braune einen gebrauchten Tag, an dem wenig funktionierte und der Traum vom Pokalfinale jäh endete.

Schon in der Anfangsphase wurde deutlich, dass der Regionalligist nicht in seinen gewohnten Rhythmus fand. „Das Ausscheiden ist auf jeden Fall nicht unverdient. Wir haben es nicht geschafft, in unser Spiel, in unsere Saison weiterzukommen“, sagte Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel nach dem Spiel. Der Oranienburger FC nutzte die Unsicherheiten eiskalt aus: In der 31. Minute traf Kwasi Boateng zur Führung.

Die Luckenwalder versuchten zu reagieren und kamen kurz vor der Pause zurück. Tim Luis Maciejewski traf in der 41. Minute zum 1:1-Ausgleich. Doch anstatt Ruhe zu gewinnen, folgte der nächste Rückschlag. Nur vier Minuten später stellte Abdul-Hamid Saadaev auf 2:1 für den Underdog. „Der OZE hat das leidenschaftlich gemacht“, resümierte Brösel. „Alles, was Oranienburg gemacht hat, darauf haben wir uns vorbereitet.“ Trotzdem blieb die Umsetzung auf dem Platz hinter den Erwartungen zurück.

Fehlende Durchschlagskraft und der K.o. in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel versuchte der FSV 63 Luckenwalde, die Kontrolle zu übernehmen. Doch das Spiel blieb zäh, und der Regionalligist kam nur selten gefährlich vor das Tor von Anton Warmuth. „Dann war aber trotzdem so ein Tag, wo man einfach gemerkt hat, dass irgendwo was fehlte, damit wir dann auch mit dem zwei Ligen Vorsprung, so nenne ich es mal, dann auch eine Runde weiterkommen“, erklärte Brösel. Der entscheidende Moment kam in der 85. Minute: Wieder war Abdul-Hamid Saadaev zur Stelle und erzielte mit seinem zweiten Treffer das 3:1 für Oranienburg.

Niedergeschlagen, aber kämpferisch im Ausblick

Nach dem Schlusspfiff war die Enttäuschung groß. „Natürlich sind wir absolut traurig, ausgeschieden zu sein. Wir haben uns das auf jeden Fall auch anders vorgestellt und wollten hier natürlich unbedingt eine Runde weiterkommen“, so Brösel. Der Geschäftsführer Sport betonte, dass die Ambitionen des FSV klar gewesen seien: „Es ist von uns immer das Ziel, auf jeden Fall das Finale zu erreichen. Das muss auch der Anspruch sein, als Regionalligist.“

Gemeinsam Verantwortung übernehmen

Trotz der Enttäuschung hob Brösel den Zusammenhalt im Team hervor: „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, wir werden das auf jeden Fall gemeinsam bestmöglich aufarbeiten, gucken, woran es gelegen hat, welche Ableitungen wir jetzt dann einfach für die Liga treffen.“ Er machte deutlich, dass die Mannschaft nun gefordert sei, aus dieser Erfahrung zu lernen und in der Regionalliga wieder anzugreifen.

Respekt für den Gegner

Neben der Selbstkritik fand Brösel auch anerkennende Worte für den Gegner und dessen Leistung: „An den OZE natürlich großen Glückwunsch, für eine aufopferungsvolle Leistung und nachher für einen Pokal-Coup, wie man ihn ja nennt.“ Der Brandenburgligist habe mit Einsatz, Kampfgeist und Wille überzeugt – Tugenden, die dem FSV an diesem Tag gefehlt hätten.

Der Blick nach vorn

Trotz des Pokal-Aus bleibt keine Zeit zum Grübeln. Bereits in wenigen Tagen steht die nächste Herausforderung an. „Dann geht es ja auch nächste Woche schon wieder mit dem wichtigen Spiel in Eilenburg weiter. Also wir haben jetzt nicht ewig Zeit, hier Trübsal zu laden“, erklärte Brösel. Der Fokus liegt nun voll auf der Regionalliga, wo Luckenwalde am kommenden Freitag um 19 Uhr beim FC Eilenburg gastiert.