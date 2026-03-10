FSV Luckenwalde: "Wir brauchen wichtige Punkte für den Ligaverbleib"

Diese Qualität bekamen die Luckenwalder bereits im ersten Aufeinandertreffen schmerzhaft zu spüren. Vor 610 Zuschauern unterlag man der VSG mit 1:3, nachdem Jonas Nietfeld per Foulelfmeter (7.) und erneut in der 25. Minute sowie Julien Friedrich (12.) früh für klare Verhältnisse sorgten. Lediglich Sofiene Rachid Jannene gelang damals der Ehrentreffer (76.), während Mike Bachmann kurz vor Ende (84.) mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Die Vorzeichen für das Gastspiel in Fürstenwalde, wo die VSG Altglienicke ihre Regionalliga-Heimspiele austrägt, könnten kaum anspruchsvoller sein. Mit der VSG Altglienicke wartet ein Gegner, der mit 36 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz rangiert. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel zollt dem Kontrahenten großen Respekt: „Die VSG hat einen der besten Kader der Liga in der Spitze und Breite.“

Wichtige Punkte für den Klassenerhalt

Trotz der Außenseiterrolle herrscht beim FSV Aufbruchstimmung. Die Zielsetzung für das Nachholspiel ist klar definiert. „Wir möchten beweisen, dass wir einen Schritt weiter sind und auswärts gegen solch ein Team bestehen können“, erklärt Hendrik Brösel kämpferisch. Die aktuelle Tabellensituation lässt wenig Spielraum für Nachlässigkeiten, da der FSV mit 28 Punkten im Mittelfeld feststeckt. Brösel betont die Dringlichkeit der Aufgabe: „Wir brauchen wichtige Punkte für den Ligaverbleib. Wir müssen es mehr wollen als der Gegner, dann kann was gehen.“

Die Lehren aus dem Zehlendorf-Krimi

Die Mannschaft reist mit einer Mischung aus Wut und Tatendrang an, nachdem man am vergangenen Spieltag beim FC Hertha 03 Zehlendorf zwei sicher geglaubte Punkte in letzter Minute verlor. Vor 283 Zuschauern brachte Phil Butendeich den FSV in der 44. Minute in Führung. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen den Zehlendorfer Sven Reimann (59.) und eines durch Jules Hasenberg vergebenen Foulelfmeters (85.), kassierte die Defensive in der 88. Minute doch noch den 1:1-Ausgleich durch ebendiesen Hasenberg. Am Ende blieb nur ein enttäuschender Punkt.

Personelle Hoffnung vor dem schweren Gang

Trotz der Enttäuschung vom Wochenende gibt es positive Nachrichten. Für das Spiel gegen die VSG kann das Trainerteam fast aus dem Vollen schöpfen. Hendrik Brösel gibt sich hinsichtlich der Aufstellung zuversichtlich: „Personell steht uns fast der gesamte Kader zur Verfügung.“ Diese personelle Stärke wird nötig sein, um gegen den Favoriten zu bestehen.