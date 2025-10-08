FSV Luckenwalde - Union Berlin: "Das war ein Treffen unter Freunden"

Es war ein besonderer Mittwochabend in Luckenwalde. Regionalligist FSV 63 Luckenwalde empfing den Bundesligisten 1. FC Union Berlin zum Testspiel – und 2214 Zuschauer füllten das Stadion. Das Ergebnis war am Ende deutlich: 0:3 aus Sicht der Gastgeber. Doch was wirklich zählte, war die Stimmung. Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV, brachte es auf den Punkt: „Das war heute auf jeden Fall ein Treffen unter Freunden. Das hat man gemerkt. Tolle Kulisse, alles sehr friedlich, offenes Stadion, es war einfach toll.“

Von Beginn an war es ein Fußballabend mit besonderen Vorzeichen. Die Zuschauer genossen die Nähe, die Begegnung und die friedliche Atmosphäre. „Ich glaube, wir haben für viele Leute da aus der Region eine richtig tolle Partie hingelegt. Ansonsten war das schon fast familiär im Austausch untereinander“, erklärte Brösel. Auf dem Rasen zeigte der FSV Mut und Leidenschaft, auch wenn die Tore auf Seiten des Gegners fielen.

Union eiskalt, Luckenwalde mutig

Die Tore fielen verteilt über die Spielzeit. Tim Skarke traf in der 13. Minute, Marin Ljubicic legte kurz nach der Pause nach, und in der 79. Minute setzte Yann Megaptche den Schlusspunkt. Doch der FSV spielte mit, hielt dagegen und zeigte, dass er auch einem Bundesligisten Paroli bieten kann. „Sportlich haben wir uns sehr wacker geschlagen und wir haben da, glaube ich, auch von der Art und Weise her auf uns aufmerksam machen können“, sagte Brösel stolz.

Verpasste Belohnung

Die Gastgeber hatten ihre Chancen, sie drängten auf das Tor – und doch wollte der Ball nicht ins Netz. Brösel sprach es offen an: „Wir hätten natürlich auf jeden Fall gerne ein Tor geschossen, wir hatten auch genügend Möglichkeiten dafür, das dann nachher auch zu tun. Aber hätte natürlich auch noch einmal bei uns klingeln können.“ Am Ende stand die Null auf der eigenen Seite, doch der Stolz überwog. „Im Endeffekt, glaube ich, gehen alle sehr glücklich insgesamt nach Hause und haben uns sehr gefreut, dass unser Kooperationspartner zu Gast war. Einfach ein sehr gelungener Mittwochabend.“

Der Blick richtet sich nach vorn

Kaum war die Partie gegen Union Berlin beendet, galt der Blick schon dem Wochenende. Denn im Landespokal wartet das Achtelfinale. Der FSV 63 Luckenwalde muss am Samstag um 14 Uhr beim Brandenburgligisten Oranienburger FC Eintracht 1901 antreten. Brösel macht deutlich, dass das Ziel feststeht: „Wir wollen auf jeden Fall eine Runde weiterkommen. Das ist natürlich klar. Wir gehen das auch sehr ernsthaft an, die ganze Angelegenheit.“

Respekt vor dem Gegner

Der Respekt vor dem Kontrahenten ist groß. Der OFC setzte zuletzt ein Ausrufezeichen, als er beim 1. FC Frankfurt siegte. Brösel warnt daher eindringlich: „Und ja, nehmen wir auf jeden Fall überhaupt nichts auf die leichte Schulter. A sind nicht in der Position dazu oder in der Lage dazu und B haben wir glaube ich bisher in den Pokalspielen bewiesen, dass wir auch in dem Pokalwettbewerb ein Ziel haben in dieser Saison, wie auch schon in der letzten Saison.“

Zwischen Belastung und Vorfreude

Das Testspiel gegen Union forderte Kraft, und nun gilt es, die Belastung zu steuern. „Wir müssen mal gucken wie das dann morgen und übermorgen mit der Belastung aussieht. Aber wir werden auf jeden Fall am Samstag versuchen, richtig Gas zu geben in Oranienburg und nichts dem Zufall zu überlassen, sondern wir wollen solide und ordentlich und souverän eine Runde weiterkommen“, kündigte Brösel an.

Ein Wiedersehen mit Wert

Neben aller Ernsthaftigkeit bleibt auch Raum für persönliche Freude. Brösel betont: „Und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Trainer Enis Djerlek vom OFC, den ich sportlich und freundschaftlich sehr schätze!“ Damit verbindet sich sportliche Herausforderung mit persönlicher Wertschätzung.

Rück- und Ausblick

Das 0:3 gegen Union Berlin war mehr als ein Testspiel – es war ein Fußballfest für die Region und ein Beweis für den Zusammenhalt zweier Partnervereine. Mit Leidenschaft, Stolz und der Unterstützung von mehr als 2000 Zuschauern zeigte der FSV 63 Luckenwalde, dass er auch gegen einen Bundesligisten bestehen kann. Nun richtet sich der volle Fokus auf den Pokal, auf das Duell in Oranienburg. Ein Achtelfinale, das zur nächsten großen Bühne für Emotionen werden soll.